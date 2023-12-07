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港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 續為最高息

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升5.13點子至5.47446%。1個月Hibor息口續為全線Hibor中最高。

港元現報7.8121元貶值9點子，曾貶值最多26點子，報7.8138元，亦曾升值最多37點子，報7.8075元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升96.69點子至4.58512%，是2023年11月29日後最高；1星期HIBOR升20.82點子至4.59226%；2星期HIBOR升17.04點子至4.7556%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.33點子至5.40113%；6個月期HIBOR升1.36點子至5.36333%；12個月期HIBOR升1.76點子至5.34476%。

美元指數現報104.155升值0.002點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47409%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0017%，終止連續2日擴闊，利差是2023年11月24日後最窄，當日差距為-0.0822%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2023年11月30日，當日利差報0.0613%。

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