UK Power Networks 是英國最大的配電商之一,是次成為「Utility of the Year 2023」獎項得主,標誌著該電網近年第四度勇奪殊榮,同場並獲頒發「Digital Transformation Award」獎項。此外,長江基建旗下配氣服務公司 Wales & West Gas Networks 則獲頒「Skills and Diversity Award」獎項。

長江基建在英國參與的多項公用事業,亦是英國最大海外投資者之一,員工人數超過 8萬人,業務範疇覆蓋基建、電訊、英式酒館、港口、零售、房地產等。

總計長江集團的業務遍及全球50多個國家,僱用超過36萬員工,當中香港約佔2.9萬人,香港以外地區的員工人數逾33萬。

其他報道

穆迪下調港評級至負面 陳國基斥無理及抺黑 不同意跨國企業對港無信心

匯豐明年起增加產假至20周 侍產假增至40天

吉利旗下極氪據報擬2月在美IPO

李家超:FII峰會將深化香港中東雙方連結

蘋果和谷歌被迫向外國政府提供用戶通知數據

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 續為最高息

內地11月美元計出口增0.5% 4月以來首次增長

AMD推AI晶片挑戰輝達

蘋果據報明年初推出新款iPad和M3版MacBook Air 以提振需求

萬達商管再傳擬售一二線城市萬達廣場

星鏈系統通過美國空軍北極測試

麥當勞推出副品牌CosMc’s 首家分店本周開業

歐盟接近就人工智能監管法規達成協議

恒指低開86點 科指跌0.74% 10天線跌穿50天線 網易跌2.9%

穆迪將8間內銀評級展望下調至負面

SpaceX討論出售內部股票 公司估值升至1750億美元

蘋果負責觸控螢幕等關鍵技術高管據報離職

港股ADR跌70點 夜期高水16點 美期亞股跌

油價跌穿70美元 美股向下 道指跌70點 連跌第三日

北水增持國美 減持盈富