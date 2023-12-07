長江基建（1038）旗下配電商 UK Power Networks 日前於表揚英國傑出公用事業的 Utility Week Awards 頒獎禮上，獲頒「Utility of the Year 2023」之年度最高榮譽。
UK Power Networks 是英國最大的配電商之一，是次成為「Utility of the Year 2023」獎項得主，標誌著該電網近年第四度勇奪殊榮，同場並獲頒發「Digital Transformation Award」獎項。此外，長江基建旗下配氣服務公司 Wales & West Gas Networks 則獲頒「Skills and Diversity Award」獎項。
長江基建在英國參與的多項公用事業，亦是英國最大海外投資者之一，員工人數超過 8萬人，業務範疇覆蓋基建、電訊、英式酒館、港口、零售、房地產等。
總計長江集團的業務遍及全球50多個國家，僱用超過36萬員工，當中香港約佔2.9萬人，香港以外地區的員工人數逾33萬。
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