穆迪將香港評級展望下調至負面，騰訊（0700）、阿里（9988）及多隻內銀亦遭遇展望下調，港股重拾跌勢，且跌幅較ADR、夜期大，恒指今早低開後一路向下，開市價已為半日高位，最多跌305點。隔晚油價急跌，中石油（0857）半日收報4.81元，跌3.22%；中海油（0883）收報12.46元，跌2.66%。
恒指今早低開86點，高位跌86點，低位跌305點，高低波幅218點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.92%，下跌為39.33%，無升跌為47.73%。
恒指半日跌241點或1.46%，報16222點，大市成交金額446億元；國指跌96點或1.7%，報5567點。恒生科技指數收報3680點，跌1.79%。
藍籌股成交金額202.76億元，佔大市成交45.46%；科指成份股成交金額92.64億元，佔大市成交20.77%；國指成份股成交金額153.39億元，佔大市成交34.39%。
24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少23.47%，至70.36億元，佔大市成交15.75%。牛熊證成交金額33.51億元，減少22.01%；窩輪成交金額36.84億元，減少24.76%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中電（0002）、新地（0016）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，73隻下跌，0隻無升跌。京東健康（6618）升1.08%，收報37.3元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.02%，收報4.16元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報27.55元，升2.23%；跌幅最大的是萬國數據（9698）見52周低8.88元，收報8.93元，跌5.8%。
恒指續低於主要平均線。科指10天線(3856.8點)跌穿50天線(3879.59點)。
北水南下合計淨流入9.28億元，較上日減少83.46%，連續第3日流入，累計流入111億元，對上一次連續3日淨流入是10月30日。南水北上合計淨流出46.85億元人民幣，終止單日流入
匯豐明年起增加產假至20周 侍產假增至40天。匯控（0005）收報59.9元，升0.59%。
吉利（0175）旗下極氪據報擬2月在美IPO。見52周低7.89元，收報7.93元，跌2.22%。
穆迪將8間內銀評級展望下調至負面，被下調內銀表現如下。農行（1288）收報2.79元，跌1.06%。中行（3988）收報2.79元，跌1.06%。建行（0939）收報4.43元，跌0.23%。工行（1398）收報3.62元，跌0.55%。郵儲行（1658）收報3.54元，升0.85%。
國資委旗下企業提出溢價6%私有化中糧包裝（0906）。收報6.3元，跌2.78%。
穆迪降阿里巴巴（9988）及騰訊等18家中國企業評級展望至「負面」。阿里見52周低68.65元，收報69元，跌1.64%。騰訊（0700）收報306元，跌1.8%。
融創中國（1918）完成強制可轉換債券第一次轉換，孫宏斌持股降至三成以下。收報2.27元，升3.18%。
小鵬汽車（9868）完成配股予大眾汽車聯屬公司，籌資7億美元。收報63.95元，跌0.62%。
匯控（0005）聶德偉退任董事會，由高安賢利伯特接替。收報59.9元，升0.59%。
易鑫（2858）第三季汽車融資額增三成至177億人幣。收報0.6元，跌3.23%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：昐明天FII峰會能促進不同市場互聯互通。見52周低243.6元，收報247.8元，跌3.5%。
碧桂園（2007）據報進行架構重組，區域整合減至21個，確保實現「保交付」。收報0.79元，跌1.25%。
香港寬頻（1310）推「N mobile」針對喜愛旅行生活顧客群。收報3.46元，跌2.26%。
破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.56元，收報1.52元，升2.01%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1903元，收報1902元，升0.21%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見23.62元，收報23.62元，升2.52%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1032.85元，收報1032.85元，升0.04%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.225元，收報0.215元，升2.38%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.33元，收報2.95元，跌1.01%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升1.01%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.5元，升0.67%；隆成金融（1225）創52周高，見0.255元，收報0.248元，升5.98%；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.87元，收報0.84元，升9.09%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.33元，收報3.33元，升0.91%；融眾金融（3963）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升151.28%。
51隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.44元，收報3.49元，跌1.41%；世茂服務（0873）低見1.14元，收報1.16元，跌1.69%；萬科（2202）低見7.15元，收報7.22元，跌0.41%；招商證券（6099）低見6.18元，收報6.24元，跌0.48%；希望教育（1765）低見0.395元，收報0.4元，跌1.23%；中國科培（1890）低見1.27元，收報1.28元，跌3.03%；九毛九（9922）低見6.62元，收報6.65元，跌3.62%；天津港發展（3382）低見0.455元，收報0.46元，跌1.08%；微博－ＳＷ（9898）低見72.4元，收報73元，跌0.82%；潤泥（1313）低見1.66元，收報1.67元，跌3.47%。
131隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見2.7元，收報2.73元，跌2.15%；華潤萬象（1209）低見26.6元，收報26.9元，跌0.55%；中國動向（3818）低見0.232元，收報0.239元，跌0.42%；粤海置地（0124）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；中金（3908）低見11.36元，收報11.44元，跌1.72%；海通證券（6837）低見4.13元，收報4.18元，跌0.95%；信利國際（0732）低見0.64元，收報0.66元，跌5.71%；吉利（0175）低見7.89元，收報7.93元，跌2.22%；廣汽集團（2238）低見3.42元，收報3.46元，跌1.14%；五菱（0305）低見0.43元，收報0.44元，跌7.37%。
異動股
上升異動股，包括，融眾金融（3963）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升151.28%；金泰能源控股（2728）收報0.043元，升138.89%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.029元，升81.25%；太平洋網絡（0543）收報0.56元，升40%；伯明翰體育（2309）收報1.06元，升26.19%；萬勵達（8482）收報0.12元，升25%；卡姆丹克（0712）收報0.172元，升24.64%；中國創意控股（8368）收報0.67元，升21.82%；百德國際（2668）收報0.167元，升21.01%；飛霓控股（8480）收報0.35元，升20.69%。
下跌異動股，包括，集一控股（1495）平上市低位0.1元，收報0.1元，跌28.57%；福晟國際（0627）收報0.68元，跌28.42%；雅視光學（1120）收報0.63元，跌25%；科勁國際（6822）收報0.52元，跌23.53%；中國投融資（1226）收報0.375元，跌23.47%；凱知樂國際（2122）創上市新低，見0.051元，收報0.051元，跌17.74%；格林國際控股（2700）收報0.28元，跌16.42%；齊屹科技（1739）收報0.36元，跌16.28%；倢冠控股（8606）收報0.1元，跌15.25%；沿海家園（1124）創上市新低，見0.017元，收報0.017元，跌15%。
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