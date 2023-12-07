Kloo k是次融資由美國風險投資公司Bessemer Venture Partners領投，並獲BPEA EQT、亞洲投資基金Atinum Investment和Golden Vision Capital，以及東南亞企業投資機構Krungsri Finnovate、 Kasikornbank Financial Conglomerate和SMIC SG Holdings等參投。

是次資金將主要支援品牌未來3大關鍵發展領域包括產品創新、KOL社群及人工智能。

Klook表示，對亞洲市場而，今年是旅遊業復甦標誌性的一年， 各項旅遊業數據顯著大幅回升，航班供應亦逐漸恢復。 儘管整體市場仍處於復甦的早期階段， Klook今年創下歷年最佳業績，較2019年相比增長達3倍， 本年度的總預訂額達30億美元關口。

該公司續稱，目前品牌超過80% 的預訂均透過流動裝置完成，因此Klook以「 手機應用程式」為核心，不斷完善預訂體驗， 以持續吸引新客戶與現有客戶。 此決策令公司在2023年全新客戶的數量較2019年相比增長逾2倍， 同時成功提升現有客戶忠誠度， 現有客戶持續佔平台總預訂量超過一半。

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