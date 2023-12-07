即日起至下周二（12月12日），於OneDegree官網投保寵物保險並輸入優惠碼「PETS12」，最高可獲得首年保費六折優惠。

優惠詳情:

保單數目 基本折扣 額外保費回贈 最终折扣 1份 七折 - 七折 2份 七折 5% 六五折 3份或以上 七折 10% 六折

另外，即日起至下周二（12月12日）於OneDegree官網投保家居保險並輸入優惠碼「HOMES12」，即可獲首年保費七折優惠，同時獲得Bruno即熱飲水機一部。

另外，OneDegree將於本周日（12月10日）參與年度LGBTQIA+嘉年華Pink Dot一點粉紅2023盛事，OneDegree攤位將設有大型粉紅鳥居打卡位，及特設許願牆，現場將送出精美御守，並設有現場獨家保費折扣優惠，即場投保家居保險及危疾保險，可獲首年保費五折優惠。

活動詳情

日期：2023年12月10日（星期日）

時間：下午1時至7時

地點：西九文化區藝術公園

活動：音樂會、論壇和超過70個攤位

門票：免費入場

OneDegree攤位編號：F10

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