虛擬保險公司OneDegree公布，即日起推出保費折扣優惠，延續雙十一及黑色星期五的多重投保優惠，多重投保全港唯一寵物保險CEO Plan最多可獲首年保費低至六折優惠，另外投保家居保險亦維持首年保費七折優惠，並送出Bruno即熱飲水機。
即日起至下周二（12月12日），於OneDegree官網投保寵物保險並輸入優惠碼「PETS12」，最高可獲得首年保費六折優惠。
優惠詳情:
|保單數目
|基本折扣
|額外保費回贈
|最终折扣
|1份
|七折
|-
|七折
|2份
|七折
|5%
|六五折
|3份或以上
|七折
|10%
|六折
另外，即日起至下周二（12月12日）於OneDegree官網投保家居保險並輸入優惠碼「HOMES12」，即可獲首年保費七折優惠，同時獲得Bruno即熱飲水機一部。
另外，OneDegree將於本周日（12月10日）參與年度LGBTQIA+嘉年華Pink Dot一點粉紅2023盛事，OneDegree攤位將設有大型粉紅鳥居打卡位，及特設許願牆，現場將送出精美御守，並設有現場獨家保費折扣優惠，即場投保家居保險及危疾保險，可獲首年保費五折優惠。
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