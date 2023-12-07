moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

OneDegree寵物CEO Plan推雙十二優惠 最高享首年保費六折優惠

虛擬保險公司OneDegree公布，即日起推出保費折扣優惠，延續雙十一及黑色星期五的多重投保優惠，多重投保全港唯一寵物保險CEO Plan最多可獲首年保費低至六折優惠，另外投保家居保險亦維持首年保費七折優惠，並送出Bruno即熱飲水機。

即日起至下周二（12月12日），於OneDegree官網投保寵物保險並輸入優惠碼「PETS12」，最高可獲得首年保費六折優惠。

優惠詳情:

保單數目 基本折扣 額外保費回贈 最终折扣
1份 七折 - 七折
2份 七折 5% 六五折
3份或以上 七折 10% 六折

另外，即日起至下周二（12月12日）於OneDegree官網投保家居保險並輸入優惠碼「HOMES12」，即可獲首年保費七折優惠，同時獲得Bruno即熱飲水機一部。

另外，OneDegree將於本周日（12月10日）參與年度LGBTQIA+嘉年華Pink Dot一點粉紅2023盛事，OneDegree攤位將設有大型粉紅鳥居打卡位，及特設許願牆，現場將送出精美御守，並設有現場獨家保費折扣優惠，即場投保家居保險及危疾保險，可獲首年保費五折優惠。

活動詳情

日期：2023年12月10日（星期日）

時間：下午1時至7時

地點：西九文化區藝術公園

活動：音樂會、論壇和超過70個攤位

門票：免費入場

OneDegree攤位編號：F10

 

其他報道

Klook：今年預訂額達30億美元 較2019年增3倍

調查：經濟學家調低今、明兩年香港GDP預測

恒指半日跌241點 北水續流入 南水轉流出

長江基建旗下UK Power Networks 獲頒英國公用事業評選最高榮譽

穆迪下調港評級至負面　陳國基斥無理及抺黑 不同意跨國企業對港無信心

匯豐明年起增加產假至20周 侍產假增至40天

吉利旗下極氪據報擬2月在美IPO

李家超：FII峰會將深化香港中東雙方連結

蘋果和谷歌被迫向外國政府提供用戶通知數據

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 續為最高息

內地11月美元計出口增0.5% 4月以來首次增長

AMD推AI晶片挑戰輝達

蘋果據報明年初推出新款iPad和M3版MacBook Air 以提振需求

萬達商管再傳擬售一二線城市萬達廣場

星鏈系統通過美國空軍北極測試

麥當勞推出副品牌CosMc’s 首家分店本周開業

歐盟接近就人工智能監管法規達成協議

恒指低開86點 科指跌0.74% 10天線跌穿50天線 網易跌2.9%

穆迪將8間內銀評級展望下調至負面

SpaceX討論出售內部股票 公司估值升至1750億美元

蘋果負責觸控螢幕等關鍵技術高管據報離職

港股ADR跌70點 夜期高水16點 美期亞股跌

油價跌穿70美元 美股向下 道指跌70點 連跌第三日

北水增持國美 減持盈富