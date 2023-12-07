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深圳紅嶺創投非法集資過千億 董事長詐騙204億人幣 一審被判無期徒刑

內地傳媒報道，深圳市中級人民法院就網貸平台「紅嶺創投」董事長周世平等人，非法集資案一審公開宣判，周世平干犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

其餘17名被告分別被判處有期徒刑十一年至二年六個月，並處以罰金。

案情指，2009年至2021年期間，周世平等人透過紅嶺創投網上平台，累計向逾48萬人非法吸收公眾存款約1,090億元（人民幣，下同）。期間，周世平等人明知紅嶺創投資金缺口巨大，仍發布「消費理財」、「債權置換」及「紅盈寶」等虛假借款標的非法集資，所募資金主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司營運。

周世平更利用投資寶和紅嶺資本線下理財的實際控制人身份，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元。

法院認為，周世平等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

據報道，周世平等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股權、房產等資產追繳，目前已追繳的資產，將在判決生效後，依法返還集資參與人，不足部分責令周世平繼續退賠。 

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