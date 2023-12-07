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歐冠昇： 互聯互通助投資組合重新校準 中東新興市場湧現增開發機會

沙特阿拉伯公共投資基金和未來投資倡議研究所（FII）今日在香港舉行的首屆亞洲 FII PRIORITY 峰會，港交所（0388）行政總裁歐冠昇在會上表示，隨著地缘政治改變，經濟轉移至東方市場發展，亞洲經濟份量提高，因此有需要為投資組合重新調校。他說，港交所已經提供如港股和內地市場互聯互通機制，和內地聯繫，並可讓投資者經香港投資。

他又說，因應資本形成過程出現改變，沙特阿拉伯對本地市場興趣日益增加，因此正好促使港交所和中東地區交易所建立伙伴關係。同時金融科技扮演的角色日益重要，較早前推出FINI幫助到新股定價時間由平時需時5日，縮短至2日，在這之後，該所在金融科技的發展仍有邁長的路前行。

有見中國已經多了到東南亞、印度、中東及非洲發展，尋求在天然資源、生物多樣性等各領域分散，他說，該等市場的本地生產總值仍有倍增的機會，這正為他們提供大量機會可供他們參與。

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