他又說，因應資本形成過程出現改變，沙特阿拉伯對本地市場興趣日益增加，因此正好促使港交所和中東地區交易所建立伙伴關係。同時金融科技扮演的角色日益重要，較早前推出FINI幫助到新股定價時間由平時需時5日，縮短至2日，在這之後，該所在金融科技的發展仍有邁長的路前行。

有見中國已經多了到東南亞、印度、中東及非洲發展，尋求在天然資源、生物多樣性等各領域分散，他說，該等市場的本地生產總值仍有倍增的機會，這正為他們提供大量機會可供他們參與。

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