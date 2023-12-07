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中移動香港獲評5G網絡下載上載速度王

5G漸漸成為網路成為主流通訊技術，據國際獨立網速測試平台Opensignal」今年的「香港流動網絡用戶體驗報告」，中移動香港（CMHK）再次蟬聯 5G 網絡下載及上載速度榜首。

據Opensignal 的「香港流動網絡用戶體驗報告」 ，中移動香港的5G 絡下載及上載速度均為第一，下載及上載速度分別達 170.1Mbps 及 32.5Mbps。此外，整體網絡上載速度體驗（Upload Speed Experience）亦是第一。而中移動香港在今次「香港流動網絡用戶體驗報告」 中共獲得11 項獎項。

報告是由Opensignal 每天從全球超過一億台流動設備和裝置，收集數十億單獨數據而成的測量結果，獨立分析全球每個主要網絡運營商的流動用戶體驗。

中移動香港董事兼行政總裁李帆風指，作為香港首間推出5G流動網絡供應商，CMHK今年9月已經率先於香港實驗室環境下完成「5G Advanced」 網絡測試及驗證，再一次於香港5G發展創下新里程。未來會繼續努力，利用自家的優勢，做好香港經濟社會數字化轉型的支撐者，積極推動香港數字基礎設施建設，追趕大灣區內地城市的發展步伐。

 

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