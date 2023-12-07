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馮國經：香港可填補亞洲區巨額貿易融資缺口 洪丕正：各界正適應高通脹

馮氏集團主席馮國經今日出席首屆亞洲 FII PRIORITY峰會內的討論環節時表示，現時亞洲地區佔全球的本地生產總值（GDP）36%，將來有望佔比進一步增至50%。當中貿易在GDP佔比達50%，亞洲地區已準備好迎來更多貿易商機，並且會推動移動經濟（mobile economy）發展。不過，他指，現時要促進貿易所需的融資存在2.5萬億美元巨額缺口，各界有需要去面對及解決，香港有角色可以填補缺口。

他說，隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成立，15個成員國佔上全球三分一人口、三分一GDP及貿易，成員國有望產生更多貿易。不過，由於現時貿易生意有八成需要融資支持，目前市場卻出現2.5萬億美元貿易融資缺口。他說，香港可以繼續扮演一貫以來的貿易融資角色，將這個缺口收窄。

出席其中的渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正指出，他們和不同行業做過交流過，了解到不同行業表達過需要建構韌性的營運模式，去達致供應鏈、貨幣等不同領域實現多元化。亞洲在這新一股大潮流中，可以發揮創建新財富、新支付等不同模式。面對由長期高企的息口環境，料變成高息不及之前預期般長（High less long），他見到，特別是在能源領域，已經建立具韌性的供應鏈，在高通脹下適應並達致了平衡，並在東、西方產生多元供應鏈結構。

至於匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建認同馮國經的看法，並指出亞洲地區會彰顯更高的增長及消費能力，他們不止要建立與亞洲更密切的聯繫，匯豐作為已聯繫亞洲及國際的銀行，他們可助環球客戶連繫亞洲消費，並且在區內取得融資及擴張。因應人民幣已經在區內扮演健康的角色，以人民幣支付的情況亦越見增加。他說，匯豐在亞太區見到機會，除了已經在亞洲區部局，集團亦收購了SVB英國的業務，接觸到更多潛在機會。區內會見到更多如麥當勞轉型數碼化的商機。

同一場合的凱雷亞洲區主席楊向東表示，亞洲的消費市場已有重大轉變，例如他們在過去六年見證到內地的麥當勞之發展，由早年低市場佔有率提高至15%，並且實現數碼化，接觸到更多消費者同時，讓餐廳經理在人手調配上更為有效，並且可以加快在短時間內實現開過千店的計劃。若沒有科技的幫助，他也難以想象如何這麼到位及快速增長。

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