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凱基：2024年恒指目標價為19260點 最差見14500點

凱基亞洲今天發布2024年環球市場展望，目前美國軟著陸機會持續增加，加上市場預計聯邦利率已經見頂，並預期明年中旬開始減息。內地赤字率提高，中國穩經濟政策持續出台、適逢明年為美國總統大選年，對於環球投資市場有何影響?，凱基提出對2024 年佈局提出以下「AAA」建議：分別為偏好美國大型股(America large cap)、分散配置亞洲包括日本(Asia including Japan)、以投資級別債為主，平衡長短債(A-grade bonds)。

凱基投顧董事長朱晏民表示，目前經濟下行的形態恰到好處，可讓美國聯儲局結束貨幣緊縮，但並沒有到引發衰退疑慮的程度。在聯儲局停止升息與軟著陸的預期下，先前不斷攀升的美債孶息率回落，帶來股市反彈。展望 2024 年，庫存回補、通脹放緩所帶來的雙位數企業盈利增長預計為支撐股市的主要力量，但上半年在利率仍高、經濟下行下股市在近期反彈後進一步上檔空間可能有限，下半年在進入減息循環後將會有較明顯行情。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，由於美國經濟或於明年放緩，而利息暫時仍然高企，估計會繼續為資本市場帶來波動。中國方面，預計中央將加推政策以穩定經濟表現，估值偏低的港股具投資機會。展望2024年，利好因素包括加息周期完結、美元回落令資金流入非美股市之外，人民幣回升也有助中央靈活運用貨幣政策、中央推高赤字率以推動經濟；但另一方面內房銷售仍未見起色及美國進入選舉年，中國議題自然會成為政綱重點將利淡投資氣氛。

這好淡爭持的格局將傳導至市場對來年恒指的估值上。在正常情景下，反映五年平均9.3倍預測市盈率，對應恒指目標價19260點；同時若以上因素再出現轉勢，恒指最差情景或重見7.3倍市盈率，對應恒指目標價14500點。

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