恒指今早低開86點，高位跌86點，低位跌305點，高低波幅218點。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為22.65%，下跌為39.21%，無升跌為38.12%。

恒指收市跌117點或0.71%，報16345點，大市成交金額890億元，較上日減少9.94%，是11月27日759.14億元成交後最少；國指跌48點或0.85%，報5615點。恒生科技指數收報3720點，跌0.73%。

藍籌股成交金額417.34億元，佔大市成交46.89%；科指成份股成交金額193億元，佔大市成交21.68%；國指成份股成交金額320.12億元，佔大市成交35.96%。

24隻雙櫃台股，總成交1.08億元人民幣，相當於約1.18億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.03%，至80.88億元，佔大市成交9.38%。牛熊證成交金額39.56億元，減少7.92%；窩輪成交金額41.31億元，減少15.64%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，62隻下跌，2隻無升跌。京東健康（6618）升2.17%，收報37.7元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.57%，收報4.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報18.08元，升3.55%；跌幅最大的是萬國數據（9698）見52周低8.88元，收報9元，跌5.06%。

恒指續低於主要平均線。科指10天線(3860.79點)跌穿50天線(3880.38點)。

北水南下合計淨流出16.35億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入3.73億元人民幣，較上日減少84.07%，連續第2日流入，累計流入27.15億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.85%，是12月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.51%。低見16157.98點，是2022年11月10日15945.2點後最低。收市報16345.89點，是12月5日後收市新低，當日報16327.86點。

科指曾跌最多2.04%，是12月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.99%。低見3671.15點，是12月6日3668.18點後最低。收市報3720.21點，是12月5日後收市新低，當日報3682.67點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月3日。

國指曾跌最多2.05%，是12月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見5547.73點，是2022年11月10日5384.16點後最低。收市報5615.8點，是12月5日後收市新低，當日報5609.63點。

午後消息股表現

穆迪下調9間內險展望評級至「負面」 3間維持「穩定」。內險股普遍向下，新華保險（1336）見52周低14.52元，收報14.8元，跌1.33%。眾安在綫（6060）見52周低18.72元，收報19元，跌0.52%。中國再保險（1508）見52周低0.42元，收報0.44元，升3.53%。中國人壽（2628）見52周低9.96元，收報10.1元，跌0.98%。中國平安（2318）見52周低33.5元，收報33.85元，跌2.03%。中國太平（0966）收報6.68元，跌1.18%。中國太保（2601）見52周低15.16元，收報15.4元，跌1.53%。中國財險（2328）收報8.8元，跌0.9%。人保集團（1339）見52周低2.42元，收報2.45元，跌0.81%。

穆迪調低港鐵（0066）評級展望至「負面」。收報27.9元，跌0.89%。

港交所（0388）歐冠昇： 互聯互通助投資組合重新校準 中東新興市場湧現增開發機會。見52周低243.6元，收報250.8元，跌2.34%。

蔚來（9866）據報擬進一步裁員。收報60.45元，升2.11%。

恒生（0011）：明年起有薪產假增加至20周 侍產假增加4倍至40日。收報87.1元，升0.69%。

長江基建（1038）旗下UK Power Networks 獲頒英國公用事業評選最高榮譽。收報39.3元，升0.38%。

今早及隔晚消息股表現

匯豐明年起增加產假至20周 侍產假增至40天。匯控（0005）收報59.85元，升0.5%。

吉利（0175）旗下極氪據報擬2月在美IPO。見52周低7.89元，收報7.96元，跌1.85%。

穆迪將8間內銀評級展望下調至負面，被下調內銀表現如下。農行（1288）收報2.8元，跌0.71%。中行（3988）收報2.82元，無升跌。建行（0939）收報4.45元，升0.23%。工行（1398）收報3.64元，無升跌。郵儲行（1658）收報3.54元，升0.85%。

國資委旗下企業提出溢價6%私有化中糧包裝（0906）。收報6.3元，跌2.78%。

穆迪降阿里巴巴（9988）及騰訊等18家中國企業評級展望至「負面」。阿里見52周低68.65元，收報69.7元，跌0.64%。騰訊（0700）收報307.8元，跌1.22%。

融創中國（1918）完成強制可轉換債券第一次轉換，孫宏斌持股降至三成以下。收報2.22元，升0.91%。

小鵬汽車（9868）完成配股予大眾汽車聯屬公司，籌資7億美元。收報64.1元，跌0.39%。

匯控（0005）聶德偉退任董事會，由高安賢利伯特接替。收報59.85元，升0.5%。

易鑫（2858）第三季汽車融資額增三成至177億人幣。收報0.61元，跌1.61%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：昐明天FII峰會能促進不同市場互聯互通。見52周低243.6元，收報250.8元，跌2.34%。

碧桂園（2007）據報進行架構重組，區域整合減至21個，確保實現「保交付」。收報0.79元，跌1.25%。

香港寬頻（1310）推「N mobile」針對喜愛旅行生活顧客群。收報3.51元，跌0.85%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.66元，收報1.65元，升10.74%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1903元，收報1902元，升0.21%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見23.62元，收報23.62元，升2.52%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1092.95元，收報1092.95元，升0.04%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見17.81元，收報17.75元，升0.62%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033元，收報1032.85元，升0.04%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.022元，收報3.022元，升2.51%；德康農牧（2419）創上市新高，見38.8元，創上市新低，見35元，收報38元，升1.33%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.225元，收報0.219元，升4.29%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.33元，收報3.04元，升2.01%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.92元，收報0.92元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升1.01%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.33元，收報0.236元，跌26.25%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.5元，升0.67%；隆成金融（1225）創52周高，見0.255元，收報0.237元，升1.28%；順興集團控股（1637）創52周高，見0.44元，收報0.219元，升10.61%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.068元，收報0.066元，升6.45%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.44元，收報3.5元，跌1.13%；世茂服務（0873）低見1.14元，收報1.15元，跌2.54%；中駿商管（0606）低見0.51元，收報0.55元，跌1.79%；萬科（2202）低見7.15元，收報7.24元，跌0.14%；金茂（0817）低見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；招商證券（6099）低見6.18元，收報6.29元，升0.32%；希望教育（1765）低見0.395元，收報0.4元，跌1.23%；中國科培（1890）低見1.27元，收報1.27元，跌3.79%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.495元，收報0.52元，跌1.89%；九毛九（9922）低見6.61元，收報6.7元，跌2.9%。

148隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見2.7元，收報2.79元，無升跌；華潤萬象（1209）低見26.6元，收報27.15元，升0.37%；越秀服務（6626）低見2.42元，收報2.42元，跌2.42%；中國動向（3818）低見0.232元，收報0.236元，跌1.67%；粤海置地（0124）低見0.57元，收報0.58元，無升跌；中金（3908）低見11.34元，收報11.46元，跌1.55%；海通證券（6837）低見4.13元，收報4.2元，跌0.47%；信利國際（0732）低見0.64元，收報0.69元，跌1.43%；信德（0242）低見1元，收報1元，跌1.96%；吉利（0175）低見7.89元，收報7.96元，跌1.85%。

異動股

上升異動股，包括，金泰能源控股（2728）收報0.04元，升122.22%；沛然環保（8320）收報0.09元，升66.67%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.495元，升65%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.026元，升62.5%；融眾金融（3963）創52周高，見0.98元，收報0.6元，升53.85%；光榮控股（9998）創52周高，見0.212元，收報0.212元，升47.22%；伯明翰體育（2309）收報1.15元，升36.9%；智美體育（1661）收報0.066元，升34.69%；基石控股（1592）收報0.079元，升33.9%；珠光控股（1176）收報0.265元，升31.84%；百德國際（2668）收報0.175元，升26.81%。

下跌異動股，包括，中國上城（2330）創上市新低，見0.23元，收報0.23元，跌26.98%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.33元，收報0.236元，跌26.25%；福晟國際（0627）收報0.71元，跌25.26%；恆偉集團控股（8219）收報0.265元，跌24.29%；遠見控股（0862）收報0.033元，跌21.43%；萬里印刷（8385）收報0.23元，跌20.69%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.073元，跌17.98%；浙江聯合投資（8366）收報0.023元，跌17.86%；中國投融資（1226）收報0.405元，跌17.35%；星光文化（1159）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌16.67%。

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