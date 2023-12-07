澳門政府更指，其在經濟調整期仍堅守審慎的財政管理，充裕的財政和外匯儲備，讓特區應對及抵禦外圍風險的能力較強。政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好。

隨着澳門與鄰近地區和世界各地全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復蘇，2023年首三季澳門本地生產總值按年實質增長77.7%。同時，當地政府將延續一系列旅遊推廣和宣導活動，加上博彩承批公司有序推進非博彩項目的投資計劃，有效提高澳門的國際競爭力，豐富澳門作為世界旅遊休閒中心的內涵。

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