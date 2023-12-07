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澳門政府不認同穆迪調整信用評級展望

穆迪繼調整中國及香港的信用評級展望之後，亦進一步將澳門的評級展望由「穩定」調整為「負面」，但是維持澳門的Aa3的長期發行人信貸評級。澳門政府發稿指，不認同穆迪將其評級展望調整。其謂，澳門與中國內地經濟緊密聯繫，為澳門的長遠發展提供強大的支撐。當前全球經濟面對多重不確定性的複雜挑戰，內地經濟在2023年首三季的實質增長仍達5.2%，將為澳門的外部需求帶來正面影響。

澳門政府更指，其在經濟調整期仍堅守審慎的財政管理，充裕的財政和外匯儲備，讓特區應對及抵禦外圍風險的能力較強。政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行的資產素質及資本水平保持良好。

隨着澳門與鄰近地區和世界各地全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復蘇，2023年首三季澳門本地生產總值按年實質增長77.7%。同時，當地政府將延續一系列旅遊推廣和宣導活動，加上博彩承批公司有序推進非博彩項目的投資計劃，有效提高澳門的國際競爭力，豐富澳門作為世界旅遊休閒中心的內涵。

 

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