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業界修訂《銀行營運守則》 提升銀行服務透明度

銀行公會及存款公司公會聯合發布新修訂的《銀行營運守則》，新修訂主要包括提升銀行服務透明度，例如提供拒絕開戶、限制操作或註銷客戶賬戶原因，亦加強數碼銀行披露要求和加強卡服務保障。新修訂今日起生效，銀行應在生效日起6個月內儘快完全符合最新規定，如需要大規模電腦系統升級，可延長至12個月內實施。

守則是次修訂在提升透明度的內容，亦包括銀行在行使抵銷債務權利時提前通知客戶，通知客戶有關其貸款條件的任何重大變更，或導致整體利率上升的任何有關變化。加強數碼銀行服務披露方面，會要求銀行須顯著及清晰地披露產品資訊，以方便客戶理解，網上銀行服務平台的界面設計，應能提示客戶在進行任何交易前審閱產品資訊和申請詳情。

對於加強卡服務保障，公會要求發卡機構在提高信用額度前必須徵得持卡人同意，發卡機構應為持卡人申請降低信用額度提供方便快捷的渠道。發卡機構應加強向持卡人提供保安建議，特別是有關進行交易使用的身份驗證要素、發現可疑卡交易時的責任，以及需確保其聯絡資料趨時。

香港銀行公會主席孫煜表示，近年銀行業界積極利用金融科技，為客戶提供創新、便捷、高效的銀行服務。業界明白在促進金融服務的便利使用時，網絡安全和消費者保障亦至關重要。是次修訂的主要目的是進一步推動業界加強數碼化銀行服務的安全，鼓勵銀行在創新和保障消費者之間取得平衡，讓客戶充分享用便捷且安全的數碼化銀行服務。新修訂亦強調，銀行應提高銀行服務的透明度、提倡普及金融和公平對待每名客戶，以提升客戶體驗。

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