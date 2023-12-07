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光大證券國際料明年恒指最高位為21000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，光大證券國際料明年恒指最高位為21000點，預計其截至年底的目標市盈率為9.62倍，而市賬率則為1.05；另外，伍禮賢預計最低點15000點，他表示其恒指預測，是根據光大證券國際的估值模型預測，港股短線波幅仍存在，但再下大跌空間有限。

近日國際評級機構穆迪將中國和香港信用評級展望由「穩定」調低為「負面」。伍禮賢表示，其主要對於影響為提升企業國際發債及融資的難度，而穆迪下調評級主要針對中國大型銀行、科網股，但該兩類公司對融資需求並不大。

至於近日較多上市公司進行回購。伍禮賢指，過去一、兩年香港上市公司，於股份回購額度及數目均創出近年新高，反映企業內部對自身價值認可愈高。而近日個別港股創出新低情况，將對往後上市公司，實行進一步回股帶來正面幫助，同時某程度亦反映港股中長期的投資價值。

另外，伍禮賢續指，今年年初恒指容許外國公司列入為藍壽股，而該行根據對香港外企公司每日成交流通性計算，認為新秀麗（1910）有機會被染藍。他更看好新秀麗，指今年以來環球旅遊復蘇強勁，新秀麗於不同地區的毛利率均見升幅。再加上佔收入比率最重的亞洲區，其亞洲區毛利率為多個地區中最高，將有利未來業績增長。

 

 

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