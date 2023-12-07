上周有多名董事集體辭職的香港航天科技（1725）宣布，決議將公司股份於一間中東證券交易所潛在雙重上市，但視乎中東相關監管機構對潛在雙重上市的批准、達成所有完成潛在雙重上市的必要條件，以及進行潛在雙重上市時的市場氣氛及市況。公司已就潛在雙重上市委任一家設於阿聯酋的投資銀行作為財務顧問。該股今日升10.5%，收報4.08元。
公司認為，完成潛在雙重上市後將能夠進入中東證券市場，擴大公司在當地市場的影響力，令公司具有潛力擴闊未來於零售、機構及主權投資者方面在中東地區的股東基礎及集資渠道，長遠而言可能更有利提升證券流動性。
早前集團在東非國家吉布提開發國際商業太空港的計劃泡湯，而上周公司更宣布，林健鋒、葉中賢、蒲祿祺、陳家強及袁國強各自已同意辭任董事職務，即日生效。
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