公司認為，完成潛在雙重上市後將能夠進入中東證券市場，擴大公司在當地市場的影響力，令公司具有潛力擴闊未來於零售、機構及主權投資者方面在中東地區的股東基礎及集資渠道，長遠而言可能更有利提升證券流動性。

早前集團在東非國家吉布提開發國際商業太空港的計劃泡湯，而上周公司更宣布，林健鋒、葉中賢、蒲祿祺、陳家強及袁國強各自已同意辭任董事職務，即日生效。

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