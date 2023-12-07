此外，季內證監會新註冊了36家開放式基金型公司，因此這類公司的數目按年增長87%至187家。在香港註冊成立的基金季內繼續錄得淨資金流入（117億元），證監會認可的社會、環境及管治（ESG）基金的總數和管理資產總值分別按季增加7.2%及1.8%。證監會所收到的牌照申請數目有所增長，按季增加13%，亦較去年同期增加6%。季內，證監會發出了33個公司牌照，主要屬於提供資產管理（第9類）及就證券提供意見（第4類）的受規管活動。

證監會季內處理了39宗新上市申請，包括四宗來自尚未有盈利的生物科技公司。

為了提升香港市場的流動性，證監會在季內參與促進股票市場流動性專責小組的工作。小組於10月向財政司司長提交報告，而行政長官在《施政報告》中公布的若干措施亦得以落實。證監會將與香港交易及結算所有限公司合作處理已識別的中長期問題。

在虛擬資產方面，為加強相關的信息發布，證監會在網上公布了數份虛擬資產交易平台名單，當中包括一份申請者名單。因應涉嫌欺詐的計劃，證監會亦發出一份可疑虛擬資產交易平台的特設名單，目前名單上有9個名字。

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