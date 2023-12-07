遠東發展（0035.）落實委任主席邱達昌兩名女兒邱詠筠及邱詠賢，分別出任聯席董事總經理及執行董事，將於明年1月1日生效。執行董事兼董事總經理孔祥達，則調任為集團控股公司Far East Organization (International) Limited之董事總經理。
據消息指，邱詠筠除了協助打理遠展旗下帝盛逾40間酒店，亦帶領Agora Hospitality Group在日本經營及管理11間酒店。她亦曾促成帝盛酒店集團捐款捐贈400萬元予職業培訓局創建VTC企業共創中心，協助學生掌握創新科技及職場技能等。帝盛更和遠展聯同香港高等教育科技學院中醫藥劑部合作，宣布位於西貢北港的中醫藥文化研究中心和生態園地德根盛園（D20Roots）正式啟用。德根盛園將在社區舉辦教育研討會，並與香港本地品牌合作，開創傳統中醫藥的現代應用。
據稱，遠展希望建立更多的合作夥伴關係和合資、或聯營、合營計劃，以及在適當時機變賣資產，增加企業的盈利，進一步實現全球化經營與降低經營風險。
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