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李澤楷：富衛印尼客戶量每月增加100萬

盈科拓展集團主席、富衛集團創辦人李澤楷表示，目前旗下富衛集團服務10個國家及地區，其中包括日本、印度及印尼等，以印尼以外的地區，其客户數量共有1100萬，每年升兩成，大部分為線下業務為主。李澤楷續指，印尼較其他東亞國家為大，其人均GDP亦較低，但其人口年齡層較為年輕，印尼地區佔富衛收入不足一成，但其客戶量高達2700萬人，該區客戶量上升以每月增加100萬人的速度上升，

他亦提到，科技應用於不同人口結構會出現變化，而香港人口結構趨老化，而印尼容户量上升趨勢，亦同時說明科技應用需要年輕化，該增長趨勢於5年前，其電子化未盛行將不可能發生，雖當中有於客戶支出（ticket size）亦低於1美元，富衛於印尼地區利潤率為15%，遠低於其他地區，但同時於客戶服務成本亦大幅減少。

李澤楷表示因電子化的發展，籍此能服務其他國家及地區的客戶，電子化同時帶動富衛印尼新客，購買金融產品數目飈升近八成。他希望人工智能（AI）發展能推動客戶度身定製的金融服務產品，能客戶支出較少的客戶享受其服務，他認為AI的發展將能中產及低階層面，享受定製化的金融產品。

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