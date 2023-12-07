恒基地產（0012）及煤氣（0003）公布，主席李家傑在港會見到訪的石油化工企業沙特阿美執行副總裁（科技及創新）Ahmad O. Al-Khowaiter，雙方就氫能、儲能等新能源領域的合作進行交流。
李家傑博士向Ahmad O. Al-Khowaiter及隨行團隊介紹恒地、煤氣和沙特阿美三方共同關注包括新能源領域的發展動態，以及煤氣在氫能領域的投資發展成果，簡介煤氣及沙特阿美下屬的阿美風險投資共同投資的新型儲能公司最新發展情況，以及中華煤氣孵化的生物質精煉創新公司EcoCeres正在擴大產能，計劃在馬來西亞建造第二家工廠。
李家傑與Ahmad O. Al-Khowaiter深入探討國際合作模式，包括於生物質燃油、儲能、Energy As A Service、氫能等領域，雙方同意盡快成立各領域的合作小組，目標跟進並快速推動合作落實。
恒基兆業地產集團主席李家傑表示，集團在五月到訪沙特阿美總部，今次很高興以東道主身分歡迎沙特阿美回訪，介紹智慧能源領域的最新發展情況。是次交流印證集團、煤氣公司和沙特阿美在應對全球氣候危機等領域秉持共同願景，促進三方探討共同攜手推動綠色能源產業的發展和合作機遇。
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