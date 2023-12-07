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瑞浦蘭鈞能源明起招股 一手入場費4161元

瑞浦蘭鈞能源（0666）將於12月8日至12月13日招股，12月18日上市，共發售1.16億股，當中公開發售部分佔一成。招股價為18.2至20.6元，每手200股，一手入場費4161.55元。最多集資23.9億元。摩根士丹利及中信證券為其聯席保薦人。

若以招股價中位數19.4元計，公司集資淨額為21.18億元，公司目前擬用於3個用途，當中約80.0%或16.95億元將用於擴大公司的產能，其為公司的主要發展戰略之一；其二，約10.0%或2.12億元將用於研發，其為公司主要發展戰略之一；約10.0%或2.12億元將用作營運資金及其他一般公司用途。

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