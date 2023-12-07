世茂集團（0813）公布境外債務重組進展，稱公司已向臨時債權人小組及境外銀行貸款人小組提議初步重組框架，目標減少負債約60至70億美元。
該公司披露，初步重組框架包括，將部份現有債務交換為以集團主要境外資產組成的抵押品組合作擔保的新債務工具，到期日為自重組生效之日起計不超過9年。同時，以較現有債務本金金額折讓的價格，將部份現有債務交換為具上限金額的新優先擔保債務工具，該新優先擔保債務工具將享有類似其他新債務工具抵押品組合的優先順位擔保，新優先擔保債務將較其他新債務工具 獲優先償還。
此外，將部分現有債務交換為公司的股票掛鈎工具，經相關批准及全部轉換後，該等工具將轉換為公司較大比例的普通股份；及 向於特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。截至今日，世茂司與各類債權人尚未就境外重組的條款訂立最終協議。
於2023年6月30日，集團有境外計息債務約140億美元；境內計息債務約250億美元；應付關聯方款項約30億美元；及總權益約90億美元，包括非控制性權益約60億美元。
於上述境外債務中，約70億美元為以美元計值的優先票據、約30億美元為銀團貸款、約20億美元為雙邊貸款及約20億美元為有抵押項目貸款。截至2023年10月31日的計息債務結餘與於2023年6月30日的數據並無重大差異。
世茂又公布最新賣樓成績，今年首11個月，集團累計合約銷售總額約為400.1億元（人民幣，下同），按年跌49.7%；累計合約銷售總面積為274.６萬平方米。平均銷售價格為每平方米14573元。
單計11月，世茂合約銷售額約為24.3億元，按年跌62.6%；合約銷售面積約19.8萬平方米。平均銷售價格為每平方米12284元。
其他報道
遠展邱達昌兩女明年升任高層 邱詠筠推動遠展帝盛參與中醫藥應用開發
穆迪降中國評級展望前 據報建議員工在家工作 港分析師避免前往內地
美高梅中國伙保利文化建藝術博物館 首個展覽主題為海上絲綢之路
凱基：2024年恒指目標價為19260點 最差見14500點
謝清海：中國會講求實際料願和西方合作 方風雷：內地經濟仍會向上發展
歐冠昇： 互聯互通助投資組合重新校準 中東新興市場湧現增開發機會
深圳紅嶺創投非法集資過千億 董事長詐騙204億人幣 一審被判無期徒刑