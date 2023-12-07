業界公會和金管局代表組成的「銀行營運守則委員會」繼2021年就《守則》作出修訂後作出進一步檢討，並制訂是次優化措施，確保客戶除了在數碼化銀行服務上獲得相應的保障，也可以更自主地掌控自己的財務安排，以及在嶄新的服務安排下也能獲得保障。

金管局總裁余偉文表示，銀行服務一直都是市民日常生活不可或缺的一環。銀行業要持續健康發展，必須以相應的消費者保障作為基礎，才能強化市民對銀行服務的信心。很高興銀行公會及存款公司公會再進一步優化《銀行營運守則》，除了為使用數碼化銀行服務的消費者提供更佳的保障，也提升客戶在銀行事務方面的自主性，使他們能夠因應自身情況善用銀行產品及服務，並且確保銀行公平待客，讓消費者利益得到全面的保障。

新修訂《守則》即日起生效。認可機構應在生效日起六個月內盡快符合新規定的要求，個別需要較大規模系統提升的規定可延長至最多12個月實施，如果牽涉複雜系統改動的規訂則可延長至最多18個月實施。

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