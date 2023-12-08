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人工智能熱潮推動美股上升 納指創4個月收市新高 道指升62點

美息上升，債息倒掛收窄，美股向上，納指創4個月收市新高。美國持續申領失業救濟人數在感恩節假期當周創7月份以來最大降幅，但四周移動均值仍處於兩年來最高水平。谷歌母公司Alphabet人工智能模型Gemini問世，升5.3%，AMD亦推出新AI晶片，股價上漲9.9%，人工智能熱潮推動股市在連續三天下跌後上揚。

道瓊斯工業平均指數收漲62點，升幅0.18%，報36117點。標普500指數收漲36點，升幅0.8%，報4585點。納斯達克綜合指數收漲193點，或1.37%，報14339點。

高盛升0.77%，報344.62美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻17點，而默沙東跌1.66%，報103.88元，拖累道指11點。

科技股方面，蘋果收市報194.27元，升1.01%，谷歌母公司Alphabet收市報136.93元，升5.31%，亞馬遜收市報146.88元，升1.63%，Facebook收市報326.59元，升2.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報468點。德國DAX指數收跌0.17%，報16628點；法國CAC 40指數跌0.11%，報7428點；英國富時100指數收跌0.03%，報7513點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.11%，報6193點。

 

美國2年期債息曾升最多0.9%，高見4.6341厘，是12月5日4.6436厘後最高。收市報4.5945厘，是12月4日後收市新高，當日報4.6353厘。連升2日，累計升0.0178厘，對上一次連升2日是11月23日。

美國10年期債息曾升最多1.9%，是12月4日後最大升幅，當日升幅為2.42%。高見4.1819厘，是12月6日4.203厘後最高。收市報4.1495厘，是12月5日後收市新高，當日報4.1649厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至43.347基點，是12月6日40.839基點後最窄。收市報44.905基點，是12月5日後收市最窄，當日報41.394基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至122.973基點，是12月6日120.301基點後最窄。收市報125.379基點，是12月5日後收市最窄，當日報121.126基點。

道指曾升最多0.3%，是12月6日後最大升幅，當日升幅為0.47%。高見36164.17點，是12月6日36292.58點後最高。收市報36117.38點，是12月5日後收市新高，當日報36124.56點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月27日。

標指曾升最多0.91%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為0.95%。高見4590.92點，是12月1日4599.39點後最高。收市報4585.59點，是12月1日後收市新高，當日報4594.63點。

納指曾升最多1.46%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.59%。高見14353.11點，是11月29日14423.22點後最高。收市報14339.99點，是7月31日後收市新高，當日報14346.02點。

 

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