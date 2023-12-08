moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升68點 夜期高水77點 美期亞股跌

美股向上，港股ADR升68點或0.42%，報16413點，即月恒指夜期升41點，報16423點，夜期高水77點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.37%，折合報308.95元；阿里巴巴（9988）升1.33%，折合報70.63元；美團（3690）升0.62%，折合報86.63元；匯控（0005）升1.34%，折合報60.65元；建行（0939）跌0.29%，折合報4.44元。

道期現跌0.058%；標期現跌0.07%；納期現跌0.09%。日本東證指數現跌0.58%；韓國KOSPI指數現升0.9%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.29%。

VIX指數隔晚升0.69%或0.09點，報13.06點。

紐油現升0.7%或0.48美元，報69.83美元；布油現跌0.33%或0.25美元，報74.05美元；金價現跌0.02%或0.54美元，報2027.93美元；LME 銅期貨隔晚升0.67%或56美元，報8342美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0038厘，報4.1533厘。

今日焦點股份可留意：

穆迪調整多間銀行、按證及新地等信用前景展望轉負面。相關股份包括，中銀香港（2388）、渣打集團（2888）、希慎興業（0014）、新鴻基地產（0016）、冠君產業信託（2778）

旭輝（0884）蝕讓天津鉑悅融御49%股權，套現4.36億人幣。

交銀國際（3329）今年1月底起累沽523萬股京東物流，預期蝕2704萬。

丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷售升6.5%。

和黃醫藥（0013）3980萬售消費產品業務予和記黃埔中國。

世茂（0813）重組境外債，初步擬減債最多70億美元。

恒地（0012）及煤氣（0003）歡迎沙特阿美執行副總裁到訪，商談能源領域合作。

遠展（0035）邱達昌兩女明年升任高層，邱詠筠推動遠展帝盛參與中醫藥應用開發。

鄭氏斥1721萬元增持新世界（0017）160萬股。

美高梅中國（2282）伙保利文化建藝術博物館，首個展覽主題為海上絲綢之路。

 

其他報道

人工智能熱潮推動美股上升 納指創4個月收市新高 道指升62點

北水增持盈富 減持遠洋