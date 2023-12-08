個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.37%，折合報308.95元；阿里巴巴（9988）升1.33%，折合報70.63元；美團（3690）升0.62%，折合報86.63元；匯控（0005）升1.34%，折合報60.65元；建行（0939）跌0.29%，折合報4.44元。

道期現跌0.058%；標期現跌0.07%；納期現跌0.09%。日本東證指數現跌0.58%；韓國KOSPI指數現升0.9%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.29%。

VIX指數隔晚升0.69%或0.09點，報13.06點。

紐油現升0.7%或0.48美元，報69.83美元；布油現跌0.33%或0.25美元，報74.05美元；金價現跌0.02%或0.54美元，報2027.93美元；LME 銅期貨隔晚升0.67%或56美元，報8342美元。美國10年期債息現升0.09%或0.0038厘，報4.1533厘。

今日焦點股份可留意：

穆迪調整多間銀行、按證及新地等信用前景展望轉負面。相關股份包括，中銀香港（2388）、渣打集團（2888）、希慎興業（0014）、新鴻基地產（0016）、冠君產業信託（2778）。

旭輝（0884）蝕讓天津鉑悅融御49%股權，套現4.36億人幣。

交銀國際（3329）今年1月底起累沽523萬股京東物流，預期蝕2704萬。

丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷售升6.5%。

和黃醫藥（0013）3980萬售消費產品業務予和記黃埔中國。

世茂（0813）重組境外債，初步擬減債最多70億美元。

恒地（0012）及煤氣（0003）歡迎沙特阿美執行副總裁到訪，商談能源領域合作。

遠展（0035）邱達昌兩女明年升任高層，邱詠筠推動遠展帝盛參與中醫藥應用開發。

鄭氏斥1721萬元增持新世界（0017）160萬股。

美高梅中國（2282）伙保利文化建藝術博物館，首個展覽主題為海上絲綢之路。

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