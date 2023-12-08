冰見野良三重申將繼續實施貨幣寬鬆政策，直到日本央行實現可持續通膨目標。不過他隨後話鋒一轉，通過分析日本過去轉向負利率時的情形，提到退出大規模刺激措施後可能產生的各種潛在影響。

冰見野良三表示，2007年以來的首次加息可能不會像一些人擔心的那樣造成不利影響。他表示，如果利率轉成正值，家庭可能會受益於淨收入改善，對企業部門的影響可能有限。他還表示，金融體系具備充分韌性應對轉變。

這些表述是迄今為止日本央行領導層發出的最明確信號，表明當局正在考慮如果終止負利率會產生何種影響。這些觀點可能會強化觀察人士對日本央行將在明年年中結束負利率的預期。

彭博社報道認為，冰見野良三或是有意安撫日本民眾對央行結束大規模刺激計劃前景的不安情緒。冰見野良三表示，「如果處理得當，退出大規模刺激計劃就有足夠可能性取得積極結果，因為大量家庭和企業將受益於工資和價格的良性循環」。

冰見野良三其後對記者講話時，沒有提到開始退出的可能時間計劃，稱沒有預先定好，日本央行將在著手退出前仔細評估經濟狀況。

大和證券報告指，﻿冰見野良三的發言相對偏鷹，使日本央行12月18日至19日的會議變得可能會有「動靜」。

PineBridge Investments Japan Co.固定收益主管Tadashi Matsukawa表示，隨著聯儲會不太可能提高或降低利率，日本央行可能更容易在1月份採取行動。他表示，該央行可能會在1月結束負利率政策。

每美元兌日圓曾貶值最多3.8%，是2022年12月20日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為4.62%。隔晚曾貶值至141.71日圓，是2023年8月7日141.52日圓後最弱。現報143.01元，貶值0.78%

每百日圓兌港元曾升值最多3.96%，是2022年12月20日後最大幅度，當日幅度為4.9%。隔晚曾升值至5.5126，是8月7日5.5175後最強。現報5.4574元，升值0.69%。

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