恒指今早高開27點或0.17%，報16373點，大市成交金額15億元；國指今早高開10點或0.18%，報5625點。恒生科技指數開市報3720點，跌0.15點，不足0.01%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為7.46%，下跌為3.2%，無升跌為89.33%。