恒指今早高開27點或0.17%，報16373點，大市成交金額15億元；國指今早高開10點或0.18%，報5625點。恒生科技指數開市報3720點，跌0.15點，不足0.01%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為7.46%，下跌為3.2%，無升跌為89.33%。
匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、平保（2318）拖累大市。
藍籌49隻升，19隻下跌，14隻無升跌。宏橋（1378）升1.91%，報5.87元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）開市報37.1元，跌1.59%，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報25.5元，升2.2%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報37.1元，跌1.59%。
穆迪調整多間銀行、按證及新地等信用前景展望轉負面。績前表現如下，中銀香港（2388）收報20.55元，無升跌。渣打集團（2888）收報64.35元，無升跌。希慎興業（0014）收報14.92元，無升跌。新地（0016）收報78.65元，升1.55%。冠君產業信託（2778）收報2.57元，無升跌。
旭輝（0884）蝕讓天津鉑悅融御49%股權，套現4.36億人幣。收報0.28元，升1.82%。
交銀國際（3329）今年1月底起累沽523萬股京東物流，預期蝕2704萬。收報0.37元，無升跌。
丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷售升6.5%。收報4.32元，無升跌。
和黃醫藥（0013）3980萬售消費產品業務予和記黃埔中國。收報29.65元，升1.19%。
世茂（0813）重組境外債，初步擬減債最多70億美元。收報0.59元，無升跌。
恒地（0012）及煤氣（0003）歡迎沙特阿美執行副總裁到訪，商談能源領域合作。恒地收報21.55元，升0.94%。煤氣（0003）收報5.33元，升0.38%。
遠展（0035）邱達昌兩女明年升任高層，邱詠筠推動遠展帝盛參與中醫藥應用開發。收報1.4元，無升跌。
鄭氏斥1721萬元增持新世界（0017）160萬股。收報11.04元，升0.36%。
美高梅中國（2282）伙保利文化建藝術博物館，首個展覽主題為海上絲綢之路。收報9.18元，升2.11%。
破頂股包括，奧邦建築（1615）創52周高，見0.415元，開市報0.415元，升1.22%；宏強控股（8262）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升1.94%。
3隻股份創上市新低，包括中國動向（3818）低見0.231元，開市報0.231元，跌2.12%；中播數據（0471）低見0.188元，開市報0.188元，跌1.57%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見41元，開市報41元，跌0.73%。
異動股
上升異動股，包括，快狗打車（2246）開市報0.53元，升11.58%；TOPSTANDARDCORP（8510）開市報0.029元，升11.54%；同景新能源（8326）開市報0.114元，升10.68%；科笛－Ｂ（2487）開市報19元，升9.2%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.229元，升9.05%；思考樂教育（1769）開市報1.9元，升7.95%；巨騰國際（3336）開市報1.28元，升7.56%；久融控股（2358）開市報0.029元，升7.41%；叮噹健康（9886）開市報2.19元，升7.35%；天譽置業（0059）開市報0.017元，升6.25%。
下跌異動股，包括，森美控股（0756）開市報0.084元，跌14.29%；綠色能源科技集團（0979）開市報0.151元，跌13.71%；陽光１００中國（2608）開市報0.077元，跌9.41%；信佳國際（0912）開市報1.2元，跌6.98%；中國置業（0736）開市報0.203元，跌5.14%；香港潮商集團（2322）開市報0.96元，跌4.95%；利時集團控股（0526）開市報0.039元，跌4.88%；賽生藥業（6600）開市報12.76元，跌3.63%；百利達集團控股（8179）開市報0.056元，跌3.45%；中國利郎（1234）開市報4.02元，跌2.9%。
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