該行預期2023年、2024年及2025年，行業盈利分別增長8%、11%及8%。大摩估計，在現時輕資產模式下，加上部分公司有意提高派息比率下，物管股有重新評估的潛力，但需要等待樓市有顯著改善跡象，該行睇好華潤萬象生活（1209）及保利物業（6049），兩者2022年至2025年盈利複合年增長率分別26%及19%。

大摩又指，國營與私營物管公司之間的差距進一步擴大，國營企業仍能維持正常的擴張速度、半國營公司滯後，大部分私營公司的新增第三方在管面積將會減少。

大摩將物管股2023年、2024年及2025年的盈利預測，分別下調3%、6%及4%，以反映第三方在管面積擴張速度減慢，社區增值服務的增長放緩，以及利潤率恢復穩定。

大摩降物管股的目標價一覽：

公司 前目標價（元） 目標價（元） 評級 萬物雲 （2602） 31.76 27.12 增持 中海物業 （2669） 11.62 9.39 增持 華潤萬象生活 （1209） 51.24 42.7 增持 保利物業 （6049） 51.87 47.19 增持 寶龍商業 （9909） 4.87 3.9 增持 綠城服務 （2869） 4.07 3.46 與大市同步 旭輝永升服務 （1995） 4.01 1.12 與大市同步 雅生活服務 （3319） 4.83 3.02 減持 合景悠活 （3913） 0.42 0.25 減持

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