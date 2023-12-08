大摩發表報告指，內地物管股的盈利重置大致完成，但要待樓市銷售回穩，行業氣氛才會改善。該行估計，明年上半年樓市疲弱、下半年平穩，全年一手樓銷量按年增長5%，竣工量減少5%。
該行預期2023年、2024年及2025年，行業盈利分別增長8%、11%及8%。大摩估計，在現時輕資產模式下，加上部分公司有意提高派息比率下，物管股有重新評估的潛力，但需要等待樓市有顯著改善跡象，該行睇好華潤萬象生活（1209）及保利物業（6049），兩者2022年至2025年盈利複合年增長率分別26%及19%。
大摩又指，國營與私營物管公司之間的差距進一步擴大，國營企業仍能維持正常的擴張速度、半國營公司滯後，大部分私營公司的新增第三方在管面積將會減少。
大摩將物管股2023年、2024年及2025年的盈利預測，分別下調3%、6%及4%，以反映第三方在管面積擴張速度減慢，社區增值服務的增長放緩，以及利潤率恢復穩定。
大摩降物管股的目標價一覽：
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公司
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前目標價（元）
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目標價（元）
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評級
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萬物雲（2602）
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31.76
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27.12
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增持
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中海物業（2669）
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11.62
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9.39
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增持
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華潤萬象生活（1209）
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51.24
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42.7
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增持
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保利物業（6049）
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51.87
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47.19
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增持
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寶龍商業（9909）
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4.87
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3.9
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增持
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綠城服務（2869）
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4.07
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3.46
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與大市同步
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旭輝永升服務（1995）
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4.01
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1.12
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與大市同步
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雅生活服務（3319）
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4.83
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3.02
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減持
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合景悠活（3913）
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0.42
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0.25
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減持
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