按投資的直接來源地分析，內地是去年香港直接投資流入的主要來源 ，達3158億元。其次為英屬維爾京群島，有1898億元。 按有接受直接投資流入的香港企業集團主要經濟活動分析，從事投資 及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團，在去年吸納最多的 直接投資流入，達5047億元。

按投資的首個目的地分析，內地佔去年香港直接投資流出的最大比重 ，達4935億元。其次為英屬維爾京群島，有2495億元。 按有作出直接投資流出的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投 資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團流出的直接投資最 多，達5915億元。

此外，於去年底，香港外來直接投資總存量，即香港直接投資負債頭 寸，較2021年底上升2.9%，至約17.3萬億元， 相當於去年本地生產總值的6.14倍，而錄得升幅主因該年內流入 香港的直接投資錄得正數。

至於香港向外直接投資總存量，即香港直接投資資產頭寸， 則較2021年底下跌0.6%至約17萬億元， 相當於去年本地生產總值的6.05倍， 而錄跌幅主因去年內有接受香港直接投資的境外企業總市值下跌，而 流出往境外企業的直接投資錄得正數則抵銷部分跌幅。

按投資的直接來源地分析， 英屬維爾京群島及內地是最大的兩個香港外來直接投資來源地，在去 年底分別佔30.9%及30%。按有接受外來直接投資的香港企業 集團主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的 香港企業集團佔最大比重，在去年底達65.4%。其次為銀行， 佔13%；以及進出口貿易、批發及零售，佔10.9%。

按投資的首個目的地分析，內地及英屬維爾京群島是香港向外直接投 資最大的兩個目的地，在去年底分別佔49.4%及30.3%。按 有作出向外直接投資的香港企業集團主要經濟活動分析，從事投資及 控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團佔最大比重，在去年底 達78.7%。其次為進出口貿易、批發及零售，佔8.3%。

政府發言人表示，去年外來直接投資和向外直接投資總存量十分龐大 ，令香港成為全球其中一個主要對外直接投資目的地及來源地。龐大 的對外直接投資存量印證香港作為主要國際金融和商業中心的地位， 以及作為跨國公司管理其環球投資和業務的基地的吸引力。

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