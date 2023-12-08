按投資的直接來源地分析，內地是去年香港直接投資流入的主要來源，達3158億元。其次為英屬維爾京群島，有1898億元。按有接受直接投資流入的香港企業集團主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團，在去年吸納最多的直接投資流入，達5047億元。
按投資的首個目的地分析，內地佔去年香港直接投資流出的最大比重，達4935億元。其次為英屬維爾京群島，有2495億元。按有作出直接投資流出的香港企業集團的主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團流出的直接投資最多，達5915億元。
此外，於去年底，香港外來直接投資總存量，即香港直接投資負債頭寸，較2021年底上升2.9%，至約17.3萬億元，相當於去年本地生產總值的6.14倍，而錄得升幅主因該年內流入香港的直接投資錄得正數。
至於香港向外直接投資總存量，即香港直接投資資產頭寸，則較2021年底下跌0.6%至約17萬億元，相當於去年本地生產總值的6.05倍，而錄跌幅主因去年內有接受香港直接投資的境外企業總市值下跌，而流出往境外企業的直接投資錄得正數則抵銷部分跌幅。
按投資的直接來源地分析，英屬維爾京群島及內地是最大的兩個香港外來直接投資來源地，在去年底分別佔30.9%及30%。按有接受外來直接投資的香港企業集團主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團佔最大比重，在去年底達65.4%。其次為銀行，佔13%；以及進出口貿易、批發及零售，佔10.9%。
按投資的首個目的地分析，內地及英屬維爾京群島是香港向外直接投資最大的兩個目的地，在去年底分別佔49.4%及30.3%。按有作出向外直接投資的香港企業集團主要經濟活動分析，從事投資及控股、地產、專業及商用服務的香港企業集團佔最大比重，在去年底達78.7%。其次為進出口貿易、批發及零售，佔8.3%。
政府發言人表示，去年外來直接投資和向外直接投資總存量十分龐大，令香港成為全球其中一個主要對外直接投資目的地及來源地。龐大的對外直接投資存量印證香港作為主要國際金融和商業中心的地位，以及作為跨國公司管理其環球投資和業務的基地的吸引力。
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