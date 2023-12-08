孫煜續指，基於世界經濟後蘇不均衡，經濟穩定回升基礎面臨挑戰，但中國內地經濟持續向好，其長期向好基本面沒有改變。

優化跨境理財通方面，人民銀行、廣東省政府，及香港金管局近期發表《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（修訂稿徵求意見稿）》。孫煜表示，香港銀行業界肯定對此表示歡迎，因為有關徵求意見內容已經結合客户實制需求和業界的期待，集合多個優化方向，估計將有效業界發展，並料會促進人民幣跨境流動和使用，銀行業界會盡量配合監管機構，就優化措施的落實細節反饋意見。

惡劣天氣開市方面，港交所（0388）近期就惡劣天氣開市展開諮詢。孫煜指，銀行公會歡迎港交所關於惡劣天氣下維持證券市場交易，港交所指令銀行和交收銀行檢視及優化電子轉帳、支票結算以及相關服務，以全力支持結算參與者的營運和進行結算的需求。

他表示，相信有關安排將為投資者提供更大的便利，提升香港競爭力。於惡劣天氣下，為保障銀行員工和客戶安全，分行將不營運，當天不收取紙本支票，鼓勵客戶多用電子渠道來進行交易。

另外，銀行公會表示，歡迎政府向立法會提交精簡地契續期安排的條例草案，透過政府定期刊憲形式精簡而有序地處理未來陸續到期的大量地契，為業權人帶來便利，亦為大眾市民及投資者對地契續期安排的確定性帶來正面影響。

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