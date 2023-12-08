特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal Hong Kong Acquisition（下稱Vision Deal）（7827）公布，與內地面向移動遊戲用戶的社交網絡平台趣丸集團合併。其同時訂立引入PIPE投資者，當中包括引入浙商國際、東方資產管理、粵財控股香港國際及藍色光標國際等，認購Vision Deal約5762萬股至6102萬股，作價每股10元，總代價為最低5.76億元，最多為6.1億元。集資所得，將予繼承上市地位的趣丸集團擴大用戶群，推動產品多樣化等。
Vision Deal指，今次合併交易對趣丸的總股權價值估值為68.92億元。若連同向PIPE投資者發股的估值計算，合併總股權價值為82.15億元。最新財務數據顯示，趣丸集團在2022年度已實現扭轉虧損，2022年度及2023年度中期分別獲利5.09億元人民幣及1.81億元人民幣。
根據最新披露，趣丸集團曾經於2021年10月中曾經向聯交所交表申請上市，卻最終失效。及後於今年6月19日重新申請上市，但是由於今次推動與Vision Deal合併，因此會撤回原先的上市申請。
Vision Deal今日收市報9.9元，無升跌亦無成交。
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