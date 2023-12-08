該集團指，該三個物流園項目過去四年出租率逾95%，客戶主要為物流、電子商務和快速消費品等領域的跨國品牌。該REIT擬發行規模約28.8億元，2024年起未來兩年預測的可供分配金額均為1.3 億元，現金流年化分派率分別為4.4%和4.5%。

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