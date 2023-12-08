ESR集團（易商）（1821）宣布，中國證監會和上海證券交易所網站顯示，旗下公募基礎設施證券投資基金——中航易商倉儲物流基礎設施REIT的上市申請狀態顯示為已經受理。ESR為今次C-REIT（中國房託）上市的發起人，中航易商倉儲物流基礎設施REIT的標的資產包括江蘇省昆山市的三個物流園項目富萊德（一、二、三期），總面積為42.6萬平方米。
該集團指，該三個物流園項目過去四年出租率逾95%，客戶主要為物流、電子商務和快速消費品等領域的跨國品牌。該REIT擬發行規模約28.8億元，2024年起未來兩年預測的可供分配金額均為1.3 億元，現金流年化分派率分別為4.4%和4.5%。
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