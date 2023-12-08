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乘聯會：中國上月狹義乘用車銷售增26% 新能源車增近四成

中國乘聯會公布，受到車市促銷及部分車型清庫存帶動，中國11月狹義乘用車零售銷量按年增加26%，按月增長2.4%。

首11個月累計零售1934.5萬輛，按年增長5.3%。

新能源車方面，11月零售84.1萬輛，按年增長39.8%，按月增長8.9%。首11個月累計零售680.9萬輛，按年增長35.2%。月內新能源車國內零售滲透率40.4%，按年上升4個百分點。

乘聯會預計，明年乘用車整體零售2220萬輛，按年增長3%。

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