個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.54%，折合報303.95元；阿里巴巴（9988）跌0.11%，折合報70.42元；美團（3690）跌0.86%，折合報85.91元；匯控（0005）升2.07%，折合報61.24元；建行（0939）跌0.8%，折合報4.4元。

道期現升0.074%；標期現升0.02%；納期現跌0.08%。日本東證指數現升1.46%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.35%。

VIX指數隔晚跌5.43%或0.71點，報12.35點。

紐油現升0.29%或0.2美元，報71.44美元；布油現升0.4%或0.31美元，報76.15美元；金價現升0.05%或1.15美元，報2005.82美元；LME 銅期貨隔晚升1.27%或106.5美元，報8448.5美元。美國10年期債息現升0.54%或0.0231厘，報4.2487厘。

今日焦點股份可留意：

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 11月總商品交易額按月升5%，按年升12%。

金界控股（3918）：創辦人兼高級行政總裁辭世。

百得利控股（6909）最快今日公布業績。

京東（9618）劉強東：京東不會躺平定必走出谷底。

卡塔爾投資局斥資15.6億認購金蝶（0268）新股，持股逾4%。

高豐（2863）盈警料全年度虧損最多2500萬元。

李寧（2331）斥資22億向恒地購入北角商廈作為香港總部。

麗珠醫藥（1513）獲聯交所批准於中國新三板分拆上市。

鄭州煤礦機械（0564）擬斥資最多6億元人幣回購A股。

印度股市市值有機望超越香港晉身全球第七大。

金馬能源（6885）建議分拆，金源氫化料全年純溢利大減。

巴克1798（1010）收指稱收購要約，董事指非真正要約。

兗礦能源（1171）37億人幣投得內蒙古煤炭探礦權。

官媒：非國有房企近月獲銀行放水逾300億人幣。

周大福珠寶（1929）今回購150萬股，涉資1558萬。

乘聯會：中國上月狹義乘用車銷售增26%，新能源車增近四成。

碧桂園（2007）明年交付料逾40萬套，今年11個月交付50萬套。

光大水務（1857）擬申請發資產支持證券籌最多20億人幣。

ESR（1821）旗下C-REIT上交所上市申請獲受理，發行規模約28.8億元。

太興（6811）延長使用招股所得款項時間至2025年底，資金將用於食品廠房計劃。

SPAC公司Vision Deal（7827）與趣丸合併引PIPE投資最多6.1億，總估值逾82億。

中國太平（0966）旗下太平人壽擬發行200億人幣無固定期限資本債券。

大摩：待樓市氣氛回穩，物管股氣氛始有改善，降9隻物管股目標價。

騰訊（0700）大股東Naspers減持51萬股套現1.57億，持股降至24.99%。騰訊回購132萬股，涉資逾4億元。騰訊美國發布新遊戲《最後哨兵》。

惠譽：澳門總博彩收入回復至疫情前79%，美國金沙信用前景展望轉正面。

舜宇光學（2382）11月手機攝像模組出貨量按年增50%，按月跌4%。

盈富（2800）總基金單位創新高。

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