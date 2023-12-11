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恒指低開185點 見逾一年低 科指跌1.3% 李寧跌11% 騰訊跌1%

恒指今早低開185點或1.14%，報16149點，是2022年11月10日15945.2點後最低。大市成交金額18億元；國指今早低開79點或1.43%，報5518點。恒生科技指數開市報3657點，跌1.31%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.02%，下跌為6.44%，無升跌為89.53%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，68隻下跌，7隻無升跌。聯想（0992）升1.78%，報9.73元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌11.1%，報18.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報10.72元，升3.28%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報32元，跌4.9%。

恒指、科指低於主要平均線。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 11月總商品交易額按月升5%，按年升12%。開市報2.53元，升2.43%。

金界控股（3918）：創辦人兼高級行政總裁辭世。開市報3.24元，跌0.61%。

百得利控股（6909）最快今日公布業績。停牌。

京東（9618）劉強東：京東不會躺平定必走出谷底。開市報102元，跌2.67%。

卡塔爾投資局斥資15.6億認購金蝶（0268）新股，持股逾4%。開市報10.72元，升3.28%。

高豐（2863）盈警料全年度虧損最多2500萬元。無成交，報0.275元。

李寧（2331）斥資22億向恒地購入北角商廈作為香港總部。見52周低18.98元，開市報18.98元，跌11.1%。

麗珠醫藥（1513）獲聯交所批准於中國新三板分拆上市。無成交，報22.6元。

鄭州煤礦機械（0564）擬斥資最多6億元人幣回購A股。無成交，報7.38元。

印度股市市值有機望超越香港晉身全球第七大。港交所（0388）開市報244.4元，跌1.61%。

金馬能源（6885）建議分拆，金源氫化料全年純溢利大減。開市報1.57元，升9.79%。

巴克1798（1010）收指稱收購要約，董事指非真正要約。開市報0.92元，跌25.2%。

兗礦能源（1171）37億人幣投得內蒙古煤炭探礦權。開市報13.82元，升0.44%。

官媒：非國有房企近月獲銀行放水逾300億人幣。碧桂園（2007）開市報0.75元，無升跌。恒大（3333）開市報0.235元，無升跌。融創（1918）開市報1.75元，跌2.23%。新城發展（1030）開市報1.27元，升0.79%。龍光地產（3380）無成交，報0.68元。世茂集團（0813）開市報0.56元，無升跌。旭輝（0884）開市報0.25元，無升跌。

周大福珠寶（1929）今回購150萬股，涉資1558萬。見52周低10.12元，開市報10.12元，跌1.75%。

乘聯會：中國上月狹義乘用車銷售增26%，新能源車增近四成。汽車股個別發展，吉利（0175）見52周低7.65元，開市報7.65元，跌2.3%。比亞迪（1211）開市報207.2元，跌1.71%。華晨中國（1114）無成交，報4.12元。廣汽集團（2238）開市報3.43元，跌0.87%。東風集團股份（0489）無成交，報3.86元。長城汽車（2333）開市報10.04元，跌1.38%。北京汽車（1958）開市報2.23元，跌0.45%。慶鈴汽車股份（1122）開市報0.5元，無升跌。小鵬（9868）開市報59元，跌2.32%。五菱（0305）見52周低0.42元，開市報0.42元，無升跌。理想汽車（2015）開市報135.6元，跌0.07%。蔚來（9866）開市報57.8元，無升跌。零跑（9863）開市報38.7元，升0.13%。恒大汽車（0708）見52周低0.27元，開市報0.27元，無升跌。

碧桂園（2007）明年交付料逾40萬套，今年11個月交付50萬套。開市報0.75元，無升跌。

光大水務（1857）擬申請發資產支持證券籌最多20億人幣。無成交，報1.2元。

ESR（1821）旗下C-REIT上交所上市申請獲受理，發行規模約28.8億元。開市報10.2元，升2.51%。

太興（6811）延長使用招股所得款項時間至2025年底，資金將用於食品廠房計劃。無成交，報0.79元。

SPAC公司Vision Deal（7827）與趣丸合併引PIPE投資最多6.1億，總估值逾82億。無成交，報9.9元。

中國太平（0966）旗下太平人壽擬發行200億人幣無固定期限資本債券。見52周低6.54元，開市報6.54元，跌0.91%。

大摩：待樓市氣氛回穩，物管股氣氛始有改善，降9隻物管股目標價。華潤萬象生活（1209）見52周低26.3元，開市報26.3元，跌0.94%。保利物業（6049）無成交，報28.35元。萬物雲（2602）無成交，報24.7元。中海物業（2669）無成交，報5.89元。寶龍商業（9909）無成交，報2.38元。綠城服務（2869）無成交，報2.72元。旭輝永升服務（1995）無成交，報1.2元。雅生活服務（3319）開市報3.41元，無升跌。合景悠活（3913）無成交，報0.445元。

騰訊（0700）大股東Naspers減持51萬股套現1.57億，持股降至24.99%。騰訊回購132萬股，涉資逾4億元。騰訊美國發布新遊戲《最後哨兵》。開市報300.8元，跌1.57%。

惠譽：澳門總博彩收入回復至疫情前79%，美國金沙信用前景展望轉正面。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.23元。美高梅中國（2282）開市報9.27元，無升跌。澳博（0880）開市報2.31元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報6.02元。銀河娛樂（0027）開市報40.1元，跌4.3%。金沙中國（1928）開市報20.8元，跌1.19%。

舜宇光學（2382）11月手機攝像模組出貨量按年增50%，按月跌4%。開市報69.4元，升1.76%。

盈富（2800）總基金單位創新高。開市報16.29元，跌1.03%。

破頂股表現

破頂股包括，升輝清潔（2521）創上市新高，見0.395元，開市報0.395元，升2.6%；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.91元，開市報0.91元，無升跌；奇士達（6918）創52周高，見2.25元，開市報2.25元，升2.27%；宏強控股（8262）創52周高，見1.33元，開市報1.33元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括中國光大綠色環保（1257）低見0.73元，開市報0.73元，跌2.67%；中國中免（1880）低見75元，開市報75元，跌0.92%。

創52周低，其中包括，安踏（2020）低見72元，開市報72元，跌1.91%；李寧（2331）低見18.98元，開市報18.98元，跌11.1%；周大福（1929）低見10.12元，開市報10.12元，跌1.75%；吉利（0175）低見7.65元，開市報7.65元，跌2.3%；五菱（0305）低見0.42元，開市報0.42元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.27元，開市報0.27元，無升跌；長實集團（1113）低見36.95元，開市報36.95元，跌1.34%；中國平安（2318）低見33.2元，開市報33.2元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，安領國際（1410）開市報0.5元，升13.64%；電訊首科（3997）開市報0.445元，升9.88%；金馬能源（6885）開市報1.57元，升9.79%；信懇智能（1967）開市報0.415元，升9.21%；生活概念（8056）開市報0.024元，升9.09%；五谷磨房（1837）開市報0.49元，升6.52%；中國重汽（3808）開市報15.9元，升6%；曠逸國際（1683）開市報0.127元，升5.83%；國鴻氫能（9663）開市報16元，升5.26%；海納星空科技（8297）開市報0.244元，升5.17%；恒益控股（1894）開市報0.52元，升5.05%。

下跌異動股，包括，巴克１７９８集團（1010）開市報0.92元，跌25.2%；亞倫國際（0684）開市報0.94元，跌16.07%；中國鑄晨８１（0810）見52周低0.4元，開市報0.4元，跌13.04%；青島控股（0499）開市報0.067元，跌12.99%；龍皇集團（8493）開市報0.255元，跌12.07%；李寧（2331）見52周低18.98元，開市報18.98元，跌11.1%；盈健醫療（1419）開市報1.29元，跌7.19%；新東方在線（1797）開市報32元，跌4.9%。

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