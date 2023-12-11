恒指今早低開185點或1.14%，報16149點，是2022年11月10日15945.2點後最低。大市成交金額18億元；國指今早低開79點或1.43%，報5518點。恒生科技指數開市報3657點，跌1.31%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.02%，下跌為6.44%，無升跌為89.53%。