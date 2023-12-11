港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.29點子至5.4306%，是12月6日後最低，當日報5.42316%。對上一次連跌2日是12月05日，當日拆息報5.47583%。1個月HIBOR續高於其餘拆息。
港元現報7.8102元貶值17點子，曾貶值最多36點子，報7.8121元，亦曾升值最多4點子，報7.8081元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌54.41點子至3.81714%，是12月6日後最低；1星期HIBOR跌12.12點子至4.51345%；2星期HIBOR跌10.11點子至4.7%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.48點子至5.36988%；6個月期HIBOR跌1.2點子至5.33988%，是11月8日後最低；12個月期HIBOR跌1.25點子至5.33286%。
美元指數現報104.018升值0.008點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46946%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.006%，終止單日收窄，利差是2023年12月06日後最闊，當日差距為-0.0571%。
對上一次終止單日收窄，是2023年12月05日，當日利差報0.0017%。
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