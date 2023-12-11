恒指今早低開185點，高位跌132點，低位跌362點，高低波幅230點。非必需消費品、通訊服務、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為10.7%，下跌為40.5%，無升跌為48.78%。

恒指半日跌333點或2.04%，報16000點，大市成交金額485億元；國指跌143點或2.55%，報5455點。恒生科技指數收報3609點，跌2.59%。

藍籌股成交金額218.54億元，佔大市成交45.05%；科指成份股成交金額112.51億元，佔大市成交23.19%；國指成份股成交金額183.49億元，佔大市成交37.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.97%，至79.1億元，佔大市成交16.29%。牛熊證成交金額37.21億元，增加3.18%；窩輪成交金額41.88億元，減少7.86%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、聯想（0992）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，76隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升2.62%，收報9.81元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌13.63%，收報18.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報11.02元，升6.17%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報31元，跌7.88%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入8.9億元，較上日減少73.58%，連續第2日流入，累計流入42.59億元，對上一次連續2日淨流入是12月6日。南水北上合計淨流出96.31億元人民幣，終止連續3日流入。

恒指曾跌最多2.22%，是12月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.51%。低見15972.31點，是2022年11月10日15945.2點後最低。連跌3日，累計跌462.42點，對上一次連跌3日是12月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是12月5日。

科指曾跌最多2.76%，是12月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.99%。低見3603.52點，是10月24日3586.5點後最低。連跌3日，累計跌137.6點，對上一次連跌3日是11月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月27日。

國指曾跌最多2.76%，是11月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。低見5443.6點，是2022年11月10日5384.16點後最低。連跌3日，累計跌208.77點，對上一次連跌3日是12月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是12月5日。

港交所（0388）據報擬將歐冠昇合約延長一年。見52周低238.2元，收報241.4元，跌2.82%。

香港科技探索（1137）公布旗下HKTVmall 11月總商品交易額按月升5%，按年升12%。見52周低2.38元，收報2.44元，跌1.21%。

金界控股（3918）：創辦人兼高級行政總裁辭世。見52周低2.82元，收報2.95元，跌9.51%。

百得利控股（6909）最快今日公布業績。停牌。

京東（9618）劉強東：京東不會躺平定必走出谷底。收報97.4元，跌7.06%。

卡塔爾投資局斥資15.6億認購金蝶（0268）新股，持股逾4%。收報11.02元，升6.17%。

高豐（2863）盈警料全年度虧損最多2500萬元。收報0.275元，無升跌。

李寧（2331）斥資22億向恒地購入北角商廈作為香港總部。見52周低17.88元，收報18.44元，跌13.63%。

麗珠醫藥（1513）獲聯交所批准於中國新三板分拆上市。收報22.75元，升0.66%。

鄭州煤礦機械（0564）擬斥資最多6億元人幣回購A股。收報7.34元，跌0.54%。

印度股市市值有機望超越香港晉身全球第七大。港交所（0388）見52周低238.2元，收報241.4元，跌2.82%。

金馬能源（6885）建議分拆，金源氫化料全年純溢利大減。收報1.4元，跌2.1%。

巴克1798（1010）收指稱收購要約，董事指非真正要約。見52周低0.61元，收報0.69元，跌43.9%。

兗礦能源（1171）37億人幣投得內蒙古煤炭探礦權。收報14元，升1.74%。

官媒：非國有房企近月獲銀行放水逾300億人幣。碧桂園（2007）收報0.73元，跌2.67%。恒大（3333）收報0.236元，升0.43%。融創（1918）收報1.64元，跌8.38%。新城發展（1030）收報1.23元，跌2.38%。龍光地產（3380）見52周低0.65元，收報0.65元，跌4.41%。世茂集團（0813）收報0.56元，無升跌。旭輝（0884）收報0.242元，跌3.2%。

周大福珠寶（1929）今回購150萬股，涉資1558萬。見52周低9.91元，收報10.18元，跌1.17%。

乘聯會：中國上月狹義乘用車銷售增26%，新能源車增近四成。汽車股個別發展，吉利（0175）見52周低7.53元，收報7.58元，跌3.19%。比亞迪（1211）收報204.6元，跌2.94%。華晨中國（1114）收報4.03元，跌2.18%。廣汽集團（2238）創上市新低，見3.36元，收報3.36元，跌2.89%。東風集團股份（0489）收報3.9元，升1.04%。長城汽車（2333）收報10.12元，跌0.59%。北京汽車（1958）收報2.19元，跌2.23%。慶鈴汽車股份（1122）收報0.5元，無升跌。

小鵬（9868）收報59.35元，跌1.74%。五菱（0305）見52周低0.405元，收報0.405元，跌3.57%。理想汽車（2015）收報135.7元，無升跌。蔚來（9866）收報57.7元，跌0.17%。零跑（9863）收報38.4元，跌0.65%。恒大汽車（0708）見52周低0.26元，收報0.265元，跌1.85%。

碧桂園（2007）明年交付料逾40萬套，今年11個月交付50萬套。收報0.73元，跌2.67%。

光大水務（1857）擬申請發資產支持證券籌最多20億人幣。收報1.18元，跌1.67%。

ESR（1821）旗下C-REIT上交所上市申請獲受理，發行規模約28.8億元。收報9.62元，跌3.32%。

太興（6811）延長使用招股所得款項時間至2025年底，資金將用於食品廠房計劃。見52周低0.78元，收報0.78元，跌1.27%。

SPAC公司Vision Deal（7827）與趣丸合併引PIPE投資最多6.1億，總估值逾82億。收報9.9元，無升跌。

中國太平（0966）旗下太平人壽擬發行200億人幣無固定期限資本債券。見52周低6.34元，收報6.41元，跌2.88%。

大摩：待樓市氣氛回穩，物管股氣氛始有改善，降9隻物管股目標價。華潤萬象生活（1209）見52周低25.7元，收報25.85元，跌2.64%。保利物業（6049）收報28.15元，跌0.71%。萬物雲（2602）收報24.2元，跌2.02%。中海物業（2669）見52周低5.7元，收報5.8元，跌1.53%。寶龍商業（9909）創上市新低，見2.32元，收報2.32元，跌2.52%。綠城服務（2869）見52周低2.56元，收報2.71元，跌0.37%。旭輝永升服務（1995）收報1.13元，跌5.83%。雅生活服務（3319）創上市新低，見3.31元，收報3.31元，跌2.93%。合景悠活（3913）創上市新低，見0.425元，收報0.43元，跌3.37%。

騰訊（0700）大股東Naspers減持51萬股套現1.57億，持股降至24.99%。騰訊回購132萬股，涉資逾4億元。騰訊美國發布新遊戲《最後哨兵》。收報299.4元，跌2.03%。

惠譽：澳門總博彩收入回復至疫情前79%，美國金沙信用前景展望轉正面。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.12元，跌2.1%。美高梅中國（2282）收報9.31元，升0.43%。澳博（0880）見52周低2.24元，收報2.27元，跌1.73%。永利澳門（1128）收報5.96元，跌1%。銀河娛樂（0027）收報40.95元，跌2.27%。金沙中國（1928）收報20.85元，跌0.95%。

舜宇光學（2382）11月手機攝像模組出貨量按年增50%，按月跌4%。收報67.15元，跌1.54%。

盈富（2800）總基金單位創新高。見52周低16.1元，收報16.14元，跌1.94%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.1元，收報1.96元，升3.16%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.3元，收報1093.3元，升0.02%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.43元，收報10.43元，升0.29%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033.5元，收報1033.5元，升0.04%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見20.74元，收報20.22元，無升跌；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見110.25元，收報110.25元，升0.64%；鍋圈（2517）創上市新高，見9.1元，收報8.9元，升3.49%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.43元，收報0.41元，升6.49%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.33元，收報0.29元，升7.41%；易生活控股（0223）創52周高，見0.33元，收報0.305元，升3.39%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.5元，無升跌；伯明翰體育（2309）創52周高，見2.35元，收報1.37元，升7.03%；香港潮商集團（2322）創52周高，見1.17元，收報0.92元，跌14.02%；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.91元，收報0.88元，跌3.3%；奇士達（6918）創52周高，見2.34元，收報2.32元，升5.45%；朝威控股（8059）創52周高，見0.025元，收報0.025元，升8.7%；俊盟國際（8062）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升10.88%；聲揚集團（8163）創52周高，見0.238元，收報0.23元，升5.5%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.44元，收報0.45元，跌2.17%；雅生活服務（3319）低見3.31元，收報3.31元，跌2.93%；碧桂園服務（6098）低見6.35元，收報6.35元，跌2.91%；世茂服務（0873）低見1.09元，收報1.11元，跌2.63%；合景悠活（3913）低見0.425元，收報0.43元，跌3.37%；建業新生活（9983）低見1.4元，收報1.42元，跌1.39%；合景泰富（1813）低見0.54元，收報0.55元，跌5.17%；寶龍地產（1238）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%；萬科（2202）低見6.92元，收報6.94元，跌2.12%；招商局置地（0978）低見0.285元，收報0.29元，跌3.33%。

141隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.25元，收報3.27元，跌4.66%；東航（0670）低見2.28元，收報2.29元，跌2.97%；新城悅（1755）低見3.16元，收報3.2元，跌4.76%；中海物業（2669）低見5.7元，收報5.8元，跌1.53%；綠城服務（2869）低見2.56元，收報2.71元，跌0.37%；華潤萬象（1209）低見25.7元，收報25.85元，跌2.64%；時代鄰里（9928）低見0.47元，收報0.475元，跌3.06%；越秀服務（6626）低見2.34元，收報2.39元，升0.42%；安踏（2020）低見71.1元，收報71.85元，跌2.11%；李寧（2331）低見17.88元，收報18.44元，跌13.63%。

異動股

上升異動股，包括，久融控股（2358）收報0.027元，升28.57%；數字王國（0547）收報0.198元，升25.32%；夢東方（0593）收報1.5元，升16.28%；中策資本控股（0235）收報0.029元，升16%；三葉草生物－Ｂ（2197）收報0.66元，升15.79%；勛龍（1930）收報0.33元，升13.79%；百盛集團（3368）收報0.16元，升13.48%；維天運通（2482）收報1.2元，升13.21%；東北電氣（0042）收報0.249元，升13.18%；保集健康（1246）收報0.113元，升13%；御德國際控股（8048）收報0.047元，升11.9%。

下跌異動股，包括，巴克１７９８集團（1010）見52周低0.61元，收報0.69元，跌43.9%；宏海控股集團（8020）收報0.028元，跌28.21%；融科控股（2323）收報0.018元，跌21.74%；中國金融發展（3623）收報0.69元，跌19.77%；百信國際（0574）創上市新低，見0.033元，收報0.05元，跌19.35%；亞倫國際（0684）收報0.91元，跌18.75%；愛德新能源（2623）見52周低0.44元，收報0.44元，跌16.98%；樂享集團（6988）收報0.275元，跌16.67%；南大蘇富特（8045）收報0.11元，跌16.03%；盈健醫療（1419）見52周低1.17元，收報1.17元，跌15.83%；中國錢包（0802）收報0.043元，跌15.69%。

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