過往兩年有龍頭賭廳集團因為被指涉嫌賭底面，而捲入官非。澳門更進一步訂立法律草案規進行規範。澳門政府最新公布，行政會完成討論《打擊非法賭博犯罪法》法律草案，有關法案將送交立法會審議。法案將「賭底面」列成非法，並且在進行刑事偵查時，允許在晚上至翌晨7時到住所搜查，亦加強對舉報者保護，甚至延長羈押期、提高罰款。
當局指，為了推動娛樂場幸運博彩業的持續健康發展，完善行業的監管制度，繼去年制定了兩部與娛樂場幸運博彩相關的法律，以及今年已向立法會提交的《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案外，政府繼續完善打擊各種不法博彩犯罪的法律制度。考慮到第8/96/M號法律《不法賭博》實施至今已有20多年，因此認為有需要作全面檢討，因此制定《打擊非法賭博犯罪法》法案。
有關法案為進一步清晰「賭底面」行為的罪狀構成，避免在法律適用上出現不必要的爭議，明確將相關行為納入非法經營幸運博彩的範圍。同時為進一步打擊非法經營線上博彩的犯罪活動，法案明確禁止經營、促進及組織線上幸運博彩及互相博彩，而不論所涉及的電腦系統、裝置及設備是否設於澳門。同時，為統一及協調法律的規範，法案梳理涉及互相博彩相關犯罪的第9/96/M號法律《與動物競跑有關的刑事不法行為》。
該法案亦考慮到，非法經營幸運博彩及互相博彩的犯罪慣常在夜間時段進行，為完善刑事偵查手段，法案建議針對特定犯罪，允許在晚上9時至早上7時期間對住所進行搜索。同時在考慮到不法賭博犯罪具高度的反偵查性和隱蔽性，法案引入「臥底調查」的規定，新增對提供消息者或曾協助警方揭發犯罪者的保護制度，以及防止因非法經營幸運博彩及互相博彩罪而被拘留的人在進行司法訊問前聯絡律師以外人士的規定。法案更提高不法賭博相關犯罪的刑幅，甚至延長羈押的最長存續期間。法案亦建議提高不法賭博相關行政違法行為的處罰金額和完善規定。
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