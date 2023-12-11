據指，李寧相關負責人表示，李寧的國際化戰略佈局正處於積極發展階段，李寧在香港設立總部的決策，是該公司國際化進程中的一個重要里程碑。實際上從2022年香港門店開業以來，海外拓展已提上集團業務規劃之中，並預計2024年會啟動李寧海外業務的拓展，並希望在海外通過品牌運營，建立海外消費者的品牌認知，建立海外品牌經營的模式，為未來更廣闊的海外市場拓展打下基礎，使之成為李寧集團的成長引擎之一。

李寧今日曾跌16.1%或低見17.88元，創下52周新低，收報18.3元，全日跌14.29%，成交額達22.42億元，市值跌穿500億元，總市值480.43億元。

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