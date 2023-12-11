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央企齊發功 保利發展擬斥最多20億元回購 控股股東增持最多5億元

央企內房保利發展（滬600048）公布，以總額不低於10億元人民幣（下同）及不超過20億元的回購A股股份方案獲通過，每股回購價格上限15.19元，回購股份將在法定期限内根据相关规则予以出售。

同時，集團亦披露實控人，保利集團擬在未來12個月內，通過集中競價交易方式增持A股股份，金額不低於2億元，不超過5億元，同樣增持價格上限為15.19元。資金來源為保利集團自有或自籌資金。

今次保利發展的10至20億元回購計劃資金將來自公司自有資金，回購期限為審議通過回購方案日起不超過3個月，用途將用於維護公司價值及股東權益。

集團指，若回購10至20億元，以每股上限15.19元計，涉及的股份數量將介乎6583.28萬股至1.32億股，佔總股本的0.55%至1.1%。

至於藍籌兼央企內房中海外（0688）早前披露，事隔兩年多再獲控股股東中國海外集團增持。集團指，獲中國海外集團通知，其在12月6至8日期間，在公開市場增持了合共100萬股股份。

增持後，中國海外集團將合共持有61.4億股股份，佔已發行股本總額的56.1%。

中海外指，中國海外集團所告知，其對公司未來前景和長期發展充滿堅定信心，不排除 於時機恰當時在符合法律及法規下，進一步增持公司股份。