報告續指，由於李寧及相關行業的銷售和盈利不確定性較高，投資者比以往更加關注股東回報和資本配置，故該筆交易或不受投資者青睞。李寧在今年上半年有190億元的凈現金，相當於當前市值的約37%，有豐富的財務資源來回購股票，或有助提升市場信心，並推動每股盈利增長。若管理層更加致力於股東回報，長期投資者將更願意在當前估值低時買入股票。該行給予目標價51港元，評級為「增持」。

另花旗發表報告指，對股東回報而言，該筆物業投資較特別股息或股票回購，並不是最佳的資本配置，尤其中國體育品牌正在去庫存過程，料李寧和中國體育品牌短期內將出現更多的負面情緒。該行給予目標價35.5港元，評級為「買入」。

同時，瑞銀指出，該物業在2021年和2022年收入分別為3500萬港元和5000萬港元，相當於李寧收入的0.13%和0.17%，而是次為非核心業務的開支，料交易行動對股價產生負面影響。該行給予李寧目標價為39港元，評級「買入」。

高盛表示，李寧股價下跌或因投資者對公司未來的資本配置和股東回報的關注。不過，該筆交易收購價格低於該物業截至去年底的淨資產價值27億港元，以及一家獨立物業分析師估計的25億港元。該行認為，李寧的資產負債表狀况仍然強勁，且該公司此前已強調增加股東回報的意圖，給予「買入」，目標價為38港元。