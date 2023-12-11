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易居旗下TM Home擬發新股予債權人  變相減持賬面獲利逾71億元

易居企業（2048）推進的重組計劃，進入新的階段。該集團宣布，透過其持股89.207%的TM Home（上海天貓好房電子商務公司），發行新股予持有總值近41.54億元的兩批票據及可換股債券持有人，用作抵銷債務的部分代價。完成交易後，該集團料其在TM Home的持股會降至35%。有關交易技術上視為非常重大出售，若然完成，其料在賬面上獲得63.33億元人民幣或71.56億元等值的賬面收益。

今次非常重大交易將交付股東表決。由於阿里巴巴旗下淘寶中國在易居持股8.324%，亦在TM Home持有少數股權，因此會在會上放棄投票。同時易居大股東周忻亦因為參與易居供股並提供包銷，亦可能透過包銷股份增持易居，同樣他亦會放棄投票。根據公告，周忻目前在易居持股22.8%，他除了在每10股供12股集資近4.83億元的計劃上按比例供股，亦會提供包銷，若其全數包銷股份，持股將增至64.9%，因應今次供股為重組重要的一步，所以他會按例申請全面收購豁免，並維持其在易居的大股東地位。

翻查資料，易居是於今年7月下旬獲股東批准，以10.5萬美元完成認購TM Home股份，其最新在TM Home持股89.212%股權，為重組踏出第一步。根據今晚公告，其將推進重組計劃第二步，會按每欠負票據及可換股債券持有人1000美元，應付60美元。在此之外，其擬向兩批票據及可換股債券持有人發行新的TM Home股份，支付部份債務。TM Home完成售新股後，有65%持股會落在票據、可換股債券持有人及原有少數股東手上。易居在TM Home的持股因此攤薄至35%，並視為非常重大出售交易，要尋求股東批准。同時易居亦部署將手持的其中15%股權轉給TM Home高級管理層的特殊目的公司。

由於完成該等交易，該集團會計上終止確認該等票據連利息共58.03億元人民幣，並保留賬面值逾11億元人民幣的TM Home股權，及經對數後扣除交易成本等費用，因此料賬面上會獲得63.33億元人民幣收益。其除保留TM Home部份股權，亦會繼續營運克而瑞房地產數據、天貓網絡合作的網上房地產營銷服務，持有在美國上市的樂居股權。