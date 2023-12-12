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美股連升3日 道指升157點 標指納指創逾一年收市新高

美債息個別發展，債息倒掛收窄，美股連續3日上升，標指納指創逾一年收市新高。投資者在關鍵經濟數據和聯儲局公布利率決策前心態謹慎，不願大舉下注。紐約聯儲數據顯示，11月美國消費者對未來一年通脹預期降至2021年4月以來最低，對勞動力市場的看法惡化，高盛預測聯儲局明年三季度開始降息。

道瓊斯工業平均指數收漲157點，升幅0.44%，報36404點。標普500指數收漲18點，升幅0.4%，報4622點。納斯達克綜合指數收漲28點，或0.2%，報14432點。

家得寶升2.97%，報200.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而聯合健康跌1.11%，報543.68元，拖累道指40點。

科技股方面，蘋果收市報193.18元，跌1.29%，谷歌母公司Alphabet收市報133.29元，跌1.25%，亞馬遜收市報145.89元，跌1.03%，Facebook收市報325.28元，跌2.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報473點。德國DAX指數收漲0.22%，報16794點；法國CAC 40指數漲0.34%，報7551點；英國富時100指數收跌0.13%，報7544點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.28%，報6164點。

美國2年期債息曾跌最多0.32%，低見4.7059厘，是12月8日4.5883厘後最低。收市報4.708厘，是12月7日後收市新低，當日報4.5945厘。

美國10年期債息曾升最多1.46%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為2.9%。高見4.2871厘，是12月4日4.2972厘後最高。收市報4.2333厘，是12月4日後收市新高，當日報4.2529厘。連升3日，累計升0.1293厘，對上一次連升3日是11月24日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至47.036基點，是12月8日43.674基點後最窄。收市報47.893基點，是12月7日後收市最窄高。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至110.511基點，是12月4日109.246基點後最窄。收市報116.682基點，是12月4日後收市最窄，當日報113.672基點。連續3日收窄，累計14.368基點，對上一次連升3日是10月18日。

道指曾升最多0.46%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為0.5%。高見36416.18點，是2022年1月13日36513.88點後最高。收市報36404.93點，是2022年1月5日後收市新高，當日報36407.11點。連升3日，累計升350.5點，對上一次連升3日是11月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月1日。

標指曾升最多0.42%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為0.52%。高見4623.71點，是2022年3月30日4627.77點後最高。收市報4622.44點，是2022年3月29日後收市新高，當日報4631.6點。連升3日，累計升73.1點，對上一次連升3日是11月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月4日。

納指曾升最多0.22%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為0.54%。高見14436.08點，是7月19日14446.55點後最高。收市報14432.49點，是2022年4月4日後收市新高，當日報14532.55點。連升3日，累計升285.78點，對上一次連升3日是11月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月5日。

 

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