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港股ADR升72點 夜期高水143點 燕之屋上市 美期亞股升

美股向上，港股ADR升72點或0.44%，報16418點，即月恒指夜期升133點，報16344點，夜期高水143點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.67%，折合報309.25元；阿里巴巴（9988）升1.21%，折合報69.63元；美團（3690）升1.05%，折合報84.38元；匯控（0005）升0.96%，折合報60.88元；建行（0939）跌0.1%，折合報4.43元。

道期現升0.052%；標期現升0.05%；納期現升0.17%。日本東證指數現升0.28%；韓國KOSPI指數現升0.54%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.38%。

VIX指數隔晚升2.26%或0.28點，報12.63點。

紐油現升0.15%或0.11美元，報71.43美元；布油現升0.25%或0.18美元，報76.03美元；金價現升0.12%或2.44美元，報1984.39美元；LME 銅期貨隔晚跌1.27%或107.5美元，報8341美元。美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報4.2352厘。

今日焦點股份可留意：

燕之屋（1497）上市，定價9.7元。

李寧（2331）：擬動用最多30億元回購。大摩：李寧在港買樓明年減9000萬利息收入。李寧：在港設總部是國際化進程一個重要里程碑。

旭輝（0884）擬以2.26億元向恒地（0012）購回上海總部物業5成股權。

易居（2048）旗下TM Home擬發新股予債權人，變相減持賬面獲利逾71億元。

宏利（0945）將近750億美元業務達成再保險安排，料釋出69億元資本用於回購股份。

閱文（0772）斥6億購騰訊動漫。

阿信屋母公司CEC（0759）發盈警料中期盈利倒退最多99%。

阿里巴巴（9988）減持快狗打車（2246）25.56萬股，套現16.57萬元。

國際家居零售（1373）盈警料半年少賺32至38%，半年收入跌4.7%。

CHOW TAI FOOK CAPITAL，斥774萬元，增持新世界（0017）

九毛九（9922）旗下太二酸菜魚在港連開4分店。

澳門打擊賭底面法案將提交立法會審議。

 

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