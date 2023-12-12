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恒指高開34點 科指升0.5% 李寧升3% 燕之屋上市升8%

恒指今早高開34點或0.22%，報16236點，大市成交金額14億元；國指今早高開17點或0.33%，報5550點。恒生科技指數開市報3686點，升0.54%。非必需消費品、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.78%，下跌為2.92%，無升跌為88.28%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。

藍籌54隻升，13隻下跌，15隻無升跌。李寧（2331）升3.17%，報18.88元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.37%，報11.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，2隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報28.45元，升6.36%；跌幅最大的是美團（3690）開市報83.15元，跌0.42%。

恒指、科指續低於主要平均線。

燕之屋（1497）上市，定價9.7元。開市報10.5元，升8.25%。

李寧（2331）：擬動用最多30億元回購。大摩：李寧在港買樓明年減9000萬利息收入。李寧：在港設總部是國際化進程一個重要里程碑。開市報18.88元，升3.17%。

旭輝（0884）擬以2.26億元向恒地（0012）購回上海總部物業5成股權。旭輝無成交，報0.243元。恒地（0012）開市報21.6元，無升跌。

易居（2048）旗下TM Home擬發新股予債權人，變相減持賬面獲利逾71億元。無成交，報0.199元。

宏利（0945）將近750億美元業務達成再保險安排，料釋出69億元資本用於回購股份。開市報155元，升0.58%。

閱文（0772）斥6億購騰訊動漫。開市報28.45元，升6.36%。

阿信屋母公司CEC（0759）發盈警料中期盈利倒退最多99%。開市報0.275元，跌1.79%。

阿里巴巴（9988）減持快狗打車（2246）25.56萬股，套現16.57萬元。快狗打車（2246）開市報0.57元，跌5%。

國際家居零售（1373）盈警料半年少賺32至38%，半年收入跌4.7%。見52周低1.77元，開市報1.77元，跌6.84%。

CHOW TAI FOOK CAPITAL，斥774萬元，增持新世界（0017）。開市報11.08元，無升跌。

九毛九（9922）旗下太二酸菜魚在港連開4分店。無成交，報6.52元。

澳門打擊賭底面法案將提交立法會審議。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.16元。美高梅中國（2282）無成交，報9.44元。澳博（0880）無成交，報2.3元。永利澳門（1128）開市報6.04元，升0.17%。銀河娛樂（0027）開市報41.55元，升0.97%。金沙中國（1928）開市報21.3元，升0.71%。

破頂股表現

破頂股包括，環龍控股（2260）創上市新高，見2.14元，開市報2.14元，升0.47%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，無升跌；安碩納指一百（2834）創52周高，見305元，開市報305元，升0.49%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見1.28元，開市報1.28元，跌2.29%；路勁（1098）低見1.42元，開市報1.42元，跌2.07%。

創52周低，包括，國際家居零售（1373）低見1.77元，開市報1.77元，跌6.84%；巴克１７９８集團（1010）低見0.6元，開市報0.6元，跌7.69%。

異動股

上升異動股，包括，同景新能源（8326）開市報0.108元，升14.89%；新世紀集團（0234）開市報0.045元，升12.5%；永泰生物－Ｂ（6978）開市報4.45元，升11.53%；好孩子國際（1086）開市報0.6元，升9.09%；電訊首科（3997）開市報0.445元，升8.54%；燕之屋（1497）開市報10.5元，升8.25%；海納星空科技（8297）開市報0.243元，升7.05%；中國城市基礎設施（2349）開市報0.063元，升6.78%；閱文（0772）開市報28.45元，升6.36%；藥師幫（9885）開市報31.8元，升6.18%。

下跌異動股，包括，築友智造科技（0726）開市報0.151元，跌11.7%；中原建業（9982）平上市低位0.29元，開市報0.29元，跌10.77%；巴克１７９８集團（1010）見52周低0.6元，開市報0.6元，跌7.69%；卓越教育集團（3978）開市報0.76元，跌7.32%；國際家居零售（1373）見52周低1.77元，開市報1.77元，跌6.84%；海吉亞醫療（6078）開市報40元，跌6.65%；新銳醫藥（6108）開市報0.046元，跌6.12%；快狗打車（2246）開市報0.57元，跌5%；優品360（2360）開市報1.84元，跌4.17%。

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