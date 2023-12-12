恒指今早高開34點或0.22%，報16236點，大市成交金額14億元；國指今早高開17點或0.33%，報5550點。恒生科技指數開市報3686點，升0.54%。非必需消費品、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.78%，下跌為2.92%，無升跌為88.28%。