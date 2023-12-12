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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.35點子至5.41714%，是11月24日後最低，當日報5.37941%，對上一次連跌3日是12月06日，當日拆息報5.42316%。1個月HIBOR續高於其餘年期。

港元現報7.8051元貶值2點子，曾貶值最多16點子，報7.8065元，亦曾升值最多27點子，報7.8022元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌9.23點子至3.72488%，是12月6日後最低；1星期HIBOR跌1.84點子至4.49506%；2星期HIBOR跌3.14點子至4.66863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.36點子至5.36631%；6個月期HIBOR跌0.94點子至5.33048%，是11月7日後最低；12個月期HIBOR跌0.21點子至5.33077%。

美元指數現報104.01貶值0.085點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46946%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.006%，終止單日收窄，利差是2023年12月06日後最闊，當日差距為-0.0571%。

對上一次終止單日收窄，是12月05日，當日利差報0.0017%。

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