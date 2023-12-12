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調查：57%受訪市民認為未來一年樓價會跌 近九成業主無意賣樓

花旗銀行公布市民置業意向調查結果，認為樓價未來12個月會上升的受訪者比例，從去年同期的12%，回落至今年第三季的10%，並有57%受訪者預期樓價會下跌。

調查結果顯示，13%受訪者認為現在是上車好時機，比去年同期下跌三個百分點，惟仍是近11年來的次高紀錄。雖然認為是上車好時機的受訪者比例仍屬歷年來高位，惟受訪者對置業仍抱持觀望態度。13%表示有興趣置業，比去年同期跌兩個百分點。有興趣置業的受訪者中，有七成半表示期望樓價進一步下跌，待樓價達到心中理想水平便會去置業，他們心中的理想價格與市價的差距之中位數為24%。有興趣置業的受訪者心中理想樓價中位數為500萬元。

八成年輕受訪者支持對樓市「減辣」，93%表示支持重推物業首期資助，56%表示下調印花稅會影響他們的置業意欲及所選物業的價格範圍，46%表示放寬按保樓價會影響置業意欲及所選物業價格範圍。

近九成業主不感興趣出售物業

持有物業的受訪者中，87%表示不感興趣出售物業，48%認為物業的出售價格應與市價一樣，近四成表示應高於市價，並認為與市價的差距中位數為20%。12% 的業主表示現時有興趣換樓，當中七成表示因為有實際需要 ，另有16%表示因為樓市多了合適單位作選擇，亦有近一成認為因為樓價有所下調。

 