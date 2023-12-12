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恒指半日升137點 科指升1.6% 閱文升13% 燕之屋僅升0.6% 李寧升3%

美股隔晚上升，亞股跟隨升勢，此外，今早亦傳出正召開中國中央經濟工作會議，市場關注會結果，恒指今早高開34點，高位升163點，低位跌43點，高低波幅207點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為28.86%，下跌為21.67%，無升跌為49.45%。

恒指半日升137點或0.85%，報16338點，大市成交金額416億元；國指升76點或1.38%，報5608點。恒生科技指數收報3727點，升1.65%。

藍籌股成交金額162.82億元，佔大市成交39.13%；科指成份股成交金額79.82億元，佔大市成交19.18%；國指成份股成交金額131.73億元，佔大市成交31.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.93%，至67.91億元，佔大市成交16.32%。牛熊證成交金額26.33億元，減少45.57%；窩輪成交金額41.57億元，減少11.87%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、藥明生物（2269）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌62隻升，15隻下跌，5隻無升跌。潤地（1109）升6.3%，收報27元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.65%，收報62.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報30.3元，升13.27%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見8元，收報8.09元，跌3.11%。

恒指上試10天線(16552.41點)。科指上試10天線(3765.05點)。

北水南下合計淨流入8.76億元，較上日減少84.35%，連續第3日流入，累計流入98.38億元，對上一次連續3日淨流入是10月30日。南水北上合計淨流出51.11億元人民幣，較上日增加56.81%，連續第2日流出，累計流出83.7億元。

燕之屋（1497）上市，定價9.7元。收報9.76元，升0.62%。燕之屋曾升最多10.31%，高見10.7元。

李寧（2331）：擬動用最多30億元回購。大摩：李寧在港買樓明年減9000萬利息收入。李寧：在港設總部是國際化進程一個重要里程碑。收報19.02元，升3.93%。

旭輝（0884）擬以2.26億元向恒地（0012）購回上海總部物業5成股權。旭輝收報0.275元，升13.17%。恒地（0012）收報21.9元，升1.39%。

易居（2048）旗下TM Home擬發新股予債權人，變相減持賬面獲利逾71億元。收報0.191元，跌4.02%。

宏利（0945）將近750億美元業務達成再保險安排，料釋出69億元資本用於回購股份。創52周高，見159元，收報158.1元，升2.6%。

閱文（0772）斥6億購騰訊動漫。收報30.3元，升13.27%。

阿信屋母公司CEC（0759）發盈警料中期盈利倒退最多99%。收報0.27元，跌3.57%。

阿里巴巴（9988）減持快狗打車（2246）25.56萬股，套現16.57萬元。阿里收報70.05元，升1.82%。快狗打車（2246）收報0.55元，跌8.33%。

國際家居零售（1373）盈警料半年少賺32至38%，半年收入跌4.7%。見52周低1.58元，收報1.66元，跌12.63%。

CHOW TAI FOOK CAPITAL，斥774萬元，增持新世界（0017）。收報11.24元，升1.44%。

九毛九（9922）旗下太二酸菜魚在港連開4分店。收報6.59元，升1.07%。

澳門打擊賭底面法案將提交立法會審議。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.22元，升1.16%。美高梅中國（2282）收報9.71元，升2.86%。澳博（0880）收報2.27元，跌1.3%。永利澳門（1128）收報6.07元，升0.66%。銀河娛樂（0027）收報41.2元，升0.12%。金沙中國（1928）收報21.15元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見4.65元，收報4.45元，升0.91%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.23元，收報2.03元，跌4.69%；VISION DEAL-Z（7827）創上市新高，見10.1元，收報10.1元，升2.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.6元，收報1093.6元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033.8元，收報1033.8元，升0.02%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.5元，收報79.38元，升0.61%；廸生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.5元，跌1.75%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.35元，收報0.315元，升8.62%；迪生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.5元，跌1.75%；易生活控股（0223）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升16.13%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.5元，跌0.66%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.66元，收報6.66元，升3.9%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見159元，收報158.1元，升2.6%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見0.75元，收報0.73元，升1.39%；朝威控股（8059）創52周高，見0.026元，收報0.026元，升4%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.26元，收報1.28元，跌2.29%；禹洲（1628）低見0.11元，收報0.113元，無升跌；時代中國（1233）低見0.27元，收報0.29元，無升跌；SOHO中國（0410）低見0.72元，收報0.76元，升4.11%；卓悅控股（0653）低見0.039元，收報0.041元，無升跌；太平洋酒吧（8432）低見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；萬國數據（9698）低見8元，收報8.09元，跌3.11%；協鑫新能源（0451）低見0.35元，收報0.36元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.121元，收報0.121元，跌3.97%；恒基發展（0097）低見0.136元，收報0.138元，無升跌。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，莎莎國際（0178）低見0.97元，收報1元，升3.09%；大快活（0052）低見9.37元，收報9.42元，跌1.67%；太興（6811）低見0.78元，收報0.78元，跌1.27%；人保集團（1339）低見2.37元，收報2.41元，無升跌；中通快遞（2057）低見162元，收報163.4元，跌0.61%；大連港（2880）低見0.61元，收報0.62元，無升跌；商湯（0020）低見1.23元，收報1.25元，無升跌；藥明生物（2269）低見27.9元，收報28.45元，跌0.52%；華潤萬象生活（1209）低見25.7元，收報26.85元，升3.07%；大酒店（0045）低見5.64元，收報5.66元，跌0.88%。

異動股

上升異動股，包括，安科系統（8353）創52周高，見0.82元，收報0.82元，升215.38%；金泰豐國際控股（9689）收報0.58元，升28.89%；立高控股（8472）收報1.25元，升25%；伯明翰體育（2309）收報1.7元，升23.19%；REPUBLIC HC（8357）收報0.105元，升22.09%；VICON HOLDINGS（3878）收報0.144元，升22.03%；智中國際（6063）收報0.09元，升20%；中國寶力科技（0164）收報0.59元，升19.19%；環能國際（1102）收報0.044元，升18.92%；STERLING GP（1825）收報0.172元，升18.62%；一元宇宙（1616）收報0.04元，升17.65%。

下跌異動股，包括，中國數字視頻（8280）收報0.032元，跌27.27%；環球實業科技（1026）收報0.125元，跌26.47%；CMON（1792）創上市新低，見0.019元，收報0.021元，跌25%；海吉亞醫療（6078）見52周低32.25元，收報34元，跌20.65%；復興亞洲（0274）收報0.051元，跌20.31%；映美控股（2028）收報0.075元，跌19.35%；朗華國際集團（8026）收報0.43元，跌14%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；中國三迪（0910）見52周低0.095元，收報0.095元，跌13.64%；威訊控股（1087）收報0.335元，跌12.99%。

 

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