美股隔晚上升，亞股跟隨升勢，此外，今早亦傳出正召開中國中央經濟工作會議，市場關注會結果，恒指今早高開34點，高位升163點，低位跌43點，高低波幅207點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為28.86%，下跌為21.67%，無升跌為49.45%。