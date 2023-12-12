中基長壽科學指，非常重視有若干媒體報道指公司所經營的中基長壽日間醫療中心懷疑使用無牌X光機、處方及使用未經註冊注射品，並因而導致衞生署吊銷該中心的牌照。

中基長壽科學表示，極為重視今次事件，並已成立特別內部調查小組，與調查事件的相關監管部門合作，並會在可行情況下盡快向公眾公佈調查結果。該中心牌照已按衞生署日期為2023年12月8日頒令遭吊銷。

集團指，對媒體報道內容的準確、可靠及真實性存疑，公司並無獨立核實有關內容﹔現正尋求法律意見，並考慮就頒令申請司法覆核。

同時，在該中心經營下的醫學療程服務為長壽科學業務分部的新業務分部，並未產生任何重大性質的收入。吊銷該中心牌照不會影響集團營運，對集團現有業務營運及財務狀況亦無造成重大的影響。

衛生署在12月9日發布，有關據《私營醫療機構條例》（第633章）撤銷銅鑼灣中基長壽日間醫療中心的牌照，為《私營醫療機構條例》生效5年以來首例。衛生署發現該中心違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》，包括管有及涉嫌使用無牌X光機、涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用藥劑製品、沒有備存完整、全面及準確的病人醫療紀錄，以及未能提供為病人診症及處方藥物人員的有關資料。

衞生署又發現該中心管有及涉嫌使用一部無牌X光機。該無牌X光機現已被封存。該中心亦涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品。衞生署已要求該中心聯絡跟進曾使用懷疑未經註冊藥劑產品的病人。衞生署至今未有接獲任何與該中心相關的不良事件報告。

衞生署亦已就懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方跟進及香港醫務委員會跟進。衞生署亦正繼續跟進該中心涉嫌懷疑使用無牌X光機、處理懷疑未經註冊藥劑製品，以及妨礙或阻延衞生署獲授權人員執行其職能，並會於調查完結後就相關檢控事宜向律政司徵詢意見，如有需要會將個案轉介至相關執法部門或監管機構跟進。