李惟宏續指，現時於加息環境、地緣政治變得複雜，以及經濟復蘇需時下，投資者偏好尋找不同產品，加上政府近期完善其反洗錢條例，令公眾增加對虛擬資產的興趣，而騙徒則籍虛擬資產去行騙。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，現時金融詐騙普遍都與虛擬資產有關，很大程度上與投資者對虛據資產的認知程度較低，但投資項目本身為無問題。鄧聲興提醒投資者若想投資者虛擬資產，現時市場上有與加密貨幣相關的交易所買賣基金（ETF），提供較為簡單及更合規的選擇。

鄧聲興亦建議，投資者應使用持牌機構投資虛擬資產，於持牌機構開户時，該機構會進行盡職調查（KYC），幫助投資者了解對投資產品的風險；另外，持牌機構擁有實體店，較其他其他經網上要求入金的不明網站而言，其風險則相對較低。

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