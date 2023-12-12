劉麥嘉軒軟件開發於年中已完成，維持先前於明年第二季開始轉移帳戶至平台，以及於2025年年內將所有帳戶轉移此平台的目標。

傳統由強積金受託人進行強積金相關的行政工作，將由中央電子平台「積金易」取代。劉麥嘉軒表示，對強積金受託人而言，其平台能節省成本，節省下來的成本，可透過減低收費以回饋強積金計劃成員；對於成員而言，該平台可一站式處理強積金户口，方便管理及優化用家體驗。

劉麥嘉軒表示，其轉移帳户至積金易平台步驟複雜及具挑戰性，現時強積金術度下，共有1100萬個帳户，總資產值逾1萬億元，計劃成員有約470萬個，而僱主則有34萬個。

劉麥嘉軒續指，如此龐大規模下，將採用非常嚴謹方式處理帳戶轉移過程，積金局將遵從多個原則而執行，其中包括「由細至大」按照強積金計劃下的資產規模大小，將資產規模較小、計劃成員及僱主數目較小的強積金計劃將率先被轉移；其二，對計較成員影響減至最低，她提到轉移過程需時5至8天，期間需暫停計劃行政指示，因此將安排至長假期、週末進行。

積金局行政總監鄭恩賜表示，該局正與5位資產管理規模較小的「先行者」進行轉移籌備工作，其中包括萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託、渣打信託（香港），以及東亞銀行（信託），以進行測試確保資料真確無誤，才轉移至平台上，另外亦會進行實地視察，於受託人遇到有關轉移帳戶問題時提供協助。

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